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Білка очолила тренди YouTube: дивіться кумедний кліп, присвячений карантину

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Блогери записали хіт, який підірвав YouTube - фото 1
Блогери записали хіт, який підірвав YouTube

Якщо вас так само як і нас стомив карантин, рекомендуємо увімкнути цей трек. Він однозначно зробить ваш день! Трійка успішних українських блогерів на чолі з Дімою Варваруком презентували реліз треку "Білка", який за лічені дні потрапив до топу YouTube.

До тріо креативних блогерів входять Юлія Верба, Тьома Паучек, а також Діма Варварук. Вони не лише товаришують, а й співпрацюють, тому не дивно, що їм спало на думку потішити усіх людей, які зараз вимушено сидять на карантині вдома.

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"Сама пісня народилася вночі, вірніше приспів. Пригадую, у прямому ефірі, граючи на гітарі рядки і спали на думку. Ви запитаєте мене, чому саме білка? Тому що, я її люблю. Продовжив закінчувати її наступного дня і як бачимо вдало", – підкреслив Діма Варварук.

Білка – Діма Варварук, слухайте крутий трек, присвячений карантину:

Блогер зазначає, що пісня "Білка" має допомогти кожному знайти своє. Місія треку – запалювати та просто дарувати людям основне – позитивний настрій. Те, чого так бракує в умовах вимушеної самоізоляції.

"Хочу аби наш трек лунав у кожному клубі, щоб люди танцювали та забували про буденні речі, звісно після закінчення карантину. У цей час треба максимально розвантажувати себе, думати лише про позитив і жити так, аби було що пригадати. Думаю, що завдяки карантину багато хто в собі відкриє чимало талантів, так, як це зробив я. Слухайте, кайфуйте, нехай трек качає кожного", – додав блогер.

Щаслива команда блогерів після 9 годин роботи над треком "Білка":

Хто такий Діма Варварук?

Це молодий український блогер, актор і автор пісень. Сам він родом з Рожнятова (Івано-Франківська область). Парубок – один із засновників найпопулярнішого україномовного блогерського проєкту "SILRADA" на YouTube.

Що ж стосується хіта "Білка", то за лічені дні він потрапив не лише у ТОП YouTube, а й потрапив на перше місце в Apple Music. Насолоджуйтесь піснею та набирайтесь позитивних емоцій!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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