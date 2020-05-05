Суворий карантин: зірка Месників Кріс Еванс епічно підстриг свого собаку (фото)

Популярний актор Кріс Еванс нарешті завів профіль в Instagram, який одразу ж поповнився фейлом на карантині. "Капітан Америка" не впорався з роботою перукаря для свого собаки.

Американський актор Кріс Еванс під час самоізоляції вирішив не лише почати вести активне соціальне життя в Instagram, а й зайнятись рутинними справами, приміром, підстригти свого собаку на прізвисько Доджер.

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Відзначимо, що за кілька днів на профіль зірки Месників підписались понад 2,7 млн користувачів, які й побачили епічні наслідки стрижки. На новому (і першому) фото можна побачити домашнього улюбленця Кріса зі спини та оцінити талант актора у ролі барбера для собак.

"Я запевнив його, що знаю, що роблю. Спочатку він ставився до цього скептично, але завдяки частуванням я все ж умовив його. Все пішло не за планом. Я думаю, деякі речі краще залишати професіоналам. Він ще не бачив себе у дзеркалі. Я сказав йому, що він виглядає чудово", – додав Еванс у коментарі. І справді, дивлячись на знімок, можна порадити Крісу займатись тим, що у нього вдається найкраще, а саме кіно.

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