В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві

У пошуках прикольних жартів ми натрапили на акаунт "in Ukraine we don't say", де публікують справді смішні меми. При цьому вони ще й дуже актуальні та зрозумілі для українців, тому спішимо познайомити з ними й вас!

Опис типових смішних ситуацій починається зі слів "in Ukraine we don't say", а завершується "I think that's beautiful". З деякими мемами важко не погодитись, а від деяких і смішно, і грішно водночас.

In Ukraine parents don't say "creative career", they say "ну коли ж ти вже собі знайдеш нормальну роботу, як у людей" – and I think that's beautiful.

In Ukraine we don't say "wow 14% alcohol I'm gonna be really drunk", we say "шо ти мені цей компотик ллєш, налий нормальне шось" – and I think that's beautiful.

In Ukraine we don't say "do you have a sleep problem sometimes?", we say "ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?" – and I think that's beautiful.

In Ukraine we don't say "ok google...", we say "ой, смереко, розкажи мені, смереко" – and I think that's beautiful.

In Ukraine we don't say "hey baby how about a drink?", we say "я налию тобі, я налию собі вина, а хочеш із медом" – and I think that's beautiful.

In Ukraine girls don't say "sex was bad", we say "чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза?" – and I think that's beautiful

In Ukraine we don't say "I'm full", we say "ох нажерся, як свиня" – and I think that's beautiful.

In Ukraine we don't say "I'm going on vacation", we say "їду в Польщу на малини" – and I think that's beautiful.

In Ukraine parents don't say "university graduates are offered higher pay and greater financial stability", we say "вчись, бо будеш свиням хвости крутити" – and I think that's beautiful.

In Ukraine parents don't say "I'm losing patience!", we say "зараз я як встану, то ти ляжеш" – and I think that's beautiful.

