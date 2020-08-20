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Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток

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Українська мова багата на барвисті та колоритні слова, якими ви легко зможете замінити надокучливий суржик у щоденному спілкуванні. Говоріть красиво та правильно з допомогою нашої добірки!

У рубриці "Говори красиво" Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомство з рідковживаними, але дуже влучними українськими словечками на всі випадки життя. Поповнюйте свій словниковий запас, адже вдосконалювати мову ніколи не пізно. Нумо вчитись!

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ЛАМПІ́ЧИТИ погано робити; нашвидкуруч щось латати. Закладаємось, ви досі не чули такого слова, а дарма! Ми ні на що не натякаємо, звісно, але будьмо відверті: часом кожен із нас трохи лампічить. До речі, якщо ви зізнаєтесь у погано виконаній роботі своєму керівнику саме цим словом, є ймовірність, що вам усе зійде з рук, адже він нічого не зрозуміє.

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НАВЕРЗТИ́СЯ дивні або неприємні сни; друге значення – виникнути в думці / в уяві. До цього дієслова є ще колоритні синоніми ви́роїтися, приви́дітися, прима́ритися, тож послуговуйтеся ними замість звичних висловів.

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НАВСПА́К назад, у зворотному напрямі. У словниках вказано, що це діалектизм, але його часто вживають у дубльованих фільмах українською, тому, якщо ви раніше не розуміли, про що йдеться, то тепер будете в курсі.

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ПО́ГОЛОС чутка, вірогідність якої не встановлено; звістка, повідомлення про кого-, що-небудь. Радимо вам навчитись відрізняти поголос від достовірної інформації, щоб не попастись на гачок фейків, яких зараз, на жаль, достобіса.

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ЗДОРО́ЖИТИСЯ утомитися в дорозі. У період відпусток це дуже актуально, адже часто після відпочинку потрібен ще один відпочинок, і переважно саме дорога втомлює найбільше. Якщо вас теж вимучує цей процес і ви навіть не маєте сил на пояснення, кажіть одним словом, що ви здоро́жилися

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МАРКІ́ТНИЙ невдоволений, сумний, невеселий. Бажаємо, щоб ви ніколи так не почувалися, але натомість могли цим прикметником підбадьорити засмучену людину. Просто підійдіть і скажіть, щоб вона не була такою маркітною. Щонайменше – їй стане цікаво, що ж це таке.

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НАПОУ́МИТИ навчати кого-небудь діяти розумно, розсудливо; давати пораду. Дуже часто це слово калькують із російської, кажучи "надоумити". Не робіть так, адже в нашій мові є достатньо своїх аналогів. Ось, наприклад, ще гарний синонім – напучувати.

Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток - фото 421014

ЗУГА́РНИЙ вправний, умілий. Те, що ви гарні, ми й не сумніваємось, але сподіваємось, що ви також зугарні у своїй справі ;)

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ПОЛІ́ТТЯ сприятливі умови, сприятлива погода; урожайне літо; врожай. До кінця літа, нагадаємо, залишились лічені дні, тому насолоджуйтесь політтям, адже хтозна, чи погідною буде осінь.

Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток - фото 421015

СТІ́ЛЕЧКИу визначено малій кількості. А якщо точніше – до кінця літа залишилось стілечки, але нехай цей короткий проміжок буде сповнений максимальним позитивом!

Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток - фото 421018

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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