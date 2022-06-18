В Офісі Президента розповіли, як зареєструвати пошкоджене або зруйноване майно

Як подати заяву про пошкоджене або зруйноване майно

На жаль, від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, пошкоджено тисячі житлових будинків й осель наших земляків. Розповідаємо, як зареєструвати пошкоджене або зруйноване окупантами майно.

Про це повідомив у своєму телеграмі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Ця покрокова інструкція допоможе тим, чиє житло зазнало пошкоджень внаслідок війни, розв'язаної Росією в Україні.

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Порядок фіксації майна

1. Заява про пошкодження

Її можна подати за допомогою мобільного застосунку Дія або однойменного порталу.

Або ж за допомогою центрів надання адміністративних послуг чи у нотаріуса.

Подати заявку можна будь-де. І стосується це як фізичних, так і юридичних осіб.

2. Обстеження руйнувань

Коштом держави:

Затвердження й оприлюднення плану робіт комісій;

Повідомлення власника про терміни обстеження;

Проведення обстеження та складання акту;

Надсилання акту до Державного реєстру та власнику.

Коштом власника:

Замовлення технічного обстеження;

Повідомлення про початок робіт ОМС або ВА;

Надання примірника звіту про обстеження до ОМС або ВА.

3. Компенсація на відновлення

Грошова компенсація.

Відновлення житла.

Надання іншого житла.

Водночас слід розуміти, що компенсацію держава надаватиме не відразу. Згідно з низкою заяв, про неї можна буде говорити тоді, коли Росія виплатить репарації. А це стане можливим лише після нашої перемоги та капітулювання країни-агресорки.

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