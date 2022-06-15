Допомогти відбудовувати Ірпінь будуть італійські компанії

Місто Ірпінь, звільнене від російських загарбників наприкінці березня, уже знайшло тих, хто допомагатиме його відбудовувати. Мовиться про італійські компанії.

Про це розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин. Він повідомив про меморандум, який передбачає співпрацю з Венеціанським університетом ІУАВ, який спеціалізується на дизайні й архітектурі. Крім того, долучиться до процесу представництво об'єднання італійських промисловців у нашій державі.

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Олександр Маркушин додав, що Венеціанський університет заснували у 1926 році. Це одна з перших архітектурних шкіл у країні. І саме цей університет вважають одним із найкращих на сьогодні в цілій Європі.

"Конфіндустрія Україна – це українське відділення найбільшої організації промислового об’єднання в Італії, до якої входять усі найуспішніші великі італійські компанії, – розповів Маркушин.

Мер Ірпеня додав, що до питання комплексного відновлення як території, так і інфраструктури міста планують "залучити найкращих фахівців". Саме для цього "Конфіндустрія Україна" вже об'єднала італійські компанії для технічної, а також будівельної частини робіт. Крім того, вони займатимуться проєктами реконструкції Ірпеня.

Нагадаємо, що вже відомо, хто займеться розробкою майстер-плану міста. Ним займеться нідерландський архітектор японського походження Хірокі Мацура.

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