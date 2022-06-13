Японський архітектор розробить майстер-план з просторового розвитку зруйнованого Ірпеня

Архітектору дуже сподобався Ірпінь, і він прагне допомогти його відновити

Весь цивілізований світ об'єднався, щоб допомогти Україні. Хтось зброєю, хтось порадами, хтось уже міркує над тим, як відбудувати знищені ворогом міста.

Так, до звільненого від окупації Ірпеня приїхав знаменитий японський архітектор Хірокі Мацура. Він уже пообіцяв розробити майстер-план з просторового розвитку міста, розповів колишній мер міста Володимир Карплюк.

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Нинішній очільник міської ради Олександр Маркушин також поспілкувався з архітектором. Вони спільно обговорили, що можна зробити для того, щоб ефективно розвивати місто після атак.

Я був в 10 містах України. Це найкраще місто, яке я бачив. Для нас, для урбаністів, Ірпінь – це місто мрії. Я зрозумів, чому молоді сім’ї переїжджають сюди, – зазначив архітектор.

Архітектор уже оголосив про співпрацю з очільниками міста. Невдовзі він представить їм "майстер-план Ірпеня". У ньому акцент зроблять на міських особливостях.

Хто такий Хірокі Мацура? Він – співзасновник двох компаній. MAXWAN займається ландшафтним і міським дизайном. MASA ж працює над архітектурою та дизайнами інтер'єрів.

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