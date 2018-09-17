Устриці стали індикаторами рівня забруднення океану

Замислюючись про устриць, ми найчастіше уявляємо їх у себе на тарілці. Однак ці молюски виявилися ще кориснішими, ніж ми думали: вони можуть допомогти вченим виявляти протікання на морських нафтових платформах.

Дослідники припускають, що близько 70% від сукупних світових обсягів нафти знаходяться в осадових шарах морів і океанів.

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Активно добувати нафту з морських покладів почали американці у 1968 році, вперше спустивши судно з вбудованою бурильною установкою. На жаль, катастрофи на таких морських нафтових платформах завдають найбільшої шкоди природі. Досить згадати найбільшу аварію на нафтовій платформі Deepwater Horizon в Мексиканській затоці 2010 року. Після вибуху та пожежі в воду вилилося близько п'яти мільйонів барелів нафти і утворилася нафтова пляма площею близько 75 тисяч квадратних кілометрів. У тому ж році в зоні ураження було знайдено 6814 мертвих тварин.

Устриці – індикатор забруднення океану / MEN's LIFE

Чи не кожну катастрофу можна запобігти, але стежити за цілісністю платформи необхідно. Вчені з'ясували, що хорошим детектором утримання дрібних частинок вуглеводню в воді можуть бути устриці. Річ у тім, що молюски щодня пропускають через себе десятки та навіть сотні літрів води. Устриці харчуються, проганяючи воду через себе, як через фільтр.

Щоб вивчити, як устриці реагують на частинки вуглеводню в морській воді, група дослідників з Франції помістила їх на одній з найстаріших дослідних баз у затоці Аркашон в окремий акваріум з бетонних блоків, пластмасових піноматеріалів, старих велосипедних шин та навіть тенісних м'ячів. До дванадцяти молюсків в отриманому резервуарі приєднали електроди, щоб вимірювати, з якою періодичністю устриці розкривають і закривають стулки, пропускаючи через себе воду. Різке збільшення інтенсивності цього процесу відбувалося, коли тварини відчували стрес, викликаний додаванням вуглеводню в воду. Чим вищою була концентрація, тим частіше відкривали і закривали стулки молюски. Експеримент повторили в різних областях, включаючи Баренцове море біля узбережжя Норвегії і канали, вириті на південному заході Франції.

Про дивовижне вміння устриць фільтрувати воду вже давно розповідала американська організація Florida Oceanographic, яка також зацікавлена ​​у відновленні популяції молюсків в гирлах річок. Автори проекту вважають, що устриці здатні навіть поліпшити якість води. На підтвердження своїх слів вони опублікували відео про те, як брудна вода очищається завдяки молюскам.

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