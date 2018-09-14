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Науковці розповіли про загрозу, яку приховує безпечний пластик

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Науковці вважають, що нема безпечного пластику - фото 1
Науковці вважають, що нема безпечного пластику / stylist

Навіть найбезпечніший пластик може бути шкідливим для здоров'я. Дослідження показало, що хімічні речовини, якими замінено бісфенол-А, усе ж загрожують здоров'ю людини.

В останні два десятки років наука отримала переконливі докази того, що вироби з пластику небезпечні для здоров'я. Досить часто вони містять хімічний елемент під назвою бісфенол-А, який є порушником гормональної системи.

І ще: Які продукти не варто тримати у пластиковому посуді

Доведено, що через вплив бісфенолу-А у людей можуть виникати проблеми з фертильністю, а також у низ зростає ризик появи пухлин.

Раніше бісфенол-А активно використовувався для виготовлення дитячих іграшок, медичних приладів і упакувань для продуктів. Після отримання нових даних цей компонент почали масово виключати з виробничого ланцюжка.

Бісфенол-А та бісфенол-S однаково небезпечні - фото 275973
Бісфенол-А та бісфенол-S однаково небезпечні / cnn

Ця заборона змусила виробників виробів із пластику шукати заміну, якою і став бісфенол-S. Однак той же самий учений, який встановив небезпеку бісфенолу-А у 1999 році, провів дослідження та заявив, що був вражений "ефектом дежавю". Виявилося, що начебто безпечний замінник також загрожує людському здоров'ю. Зокрема, ті й же фертильності та раку.

Патриція Хант з американського Case Western Reserve University стверджує, що споживачі повинні керуватися одним правилом: нема ніякого значення, які саме хімікати вказані на упаковці. Будь-які пластикові продукти, що мають ознаки фізичних пошкоджень або просто старі, самі по собі не можуть вважатися безпечними.

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Джерело: medikforum
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