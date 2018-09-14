Японські фермери будуть засіювати поля за допомогою дронів

Після публікації звіту газети Nippon про рекордні темпи скорочення кількості фермерів в Японії і зростання їх середнього віку, технологічні компанії включилися в боротьбу за сільськогосподарський сектор країни.

"З 1985 року кількість фермерів в Японії скоротилася приблизно на 60% – в основному, внаслідок міграції населення в міста, при цьому середній вік сільськогосподарського працівника продовжує збільшуватися: 6 з 10 японських фермерів старші 65 років. На цьому тлі в секторі зараз спостерігається серйозна нестача робочої сили", – говорилося у звіті.

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Для розв'язання цієї проблеми компанія Nileworks розробила дрон Nile Т-18, оснащений розпилювальним обладнанням і датчиками для моніторингу території. Управління дроном здійснюється на відстані, за допомогою планшета. Стверджується, що новий пристрій дозволяє віддалено обробляти і засівати поля, а також перевіряти їх збереження, повністю відмовившись від послуг авіації та найму додаткових працівників.

Дроном можна керувати на відстані / reuters

Вартість дрона становить $ 36 тисяч, натомість використання традиційної авіації обходиться фермерському господарству у щонайменше $ 135 тисяч. Відомо, що дрону достатньо 15 хвилин, щоб покрити 1 гектар землі насінням або пестицидами. Вручну цей процес займає не менше однієї години.

На думку Шота Чіби, 29-річного японського фермера, модернізація сільського господарства зробить цю сферу більш привабливою для молоді.

"Поступова автоматизація зруйнує стереотип про сільське господарство як про брудну і важку роботу", – заявив фермер.

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