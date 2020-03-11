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Усе про карантин у Києві: як діятимуть обмеження на практиці
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Від 12 березня у Києві ввели карантин, тож розпочнуться протиепідемічні заходи та певні обмеження через коронавірус. Читайте далі та дізнайтеся, що відбуватиметься у столиці й на що поширюються заборони.
У зв'язку зі світовою епідемією коронавірусу мер Києва Віталій Кличко оголосив у столиці України карантин з 12 березня й до кінця березня (поки що). У зв'язку з цим соціальне життя міста зазнає змін та обмежень, які стосуватимуться усіх.
План щодо запобігання епідемії коронавірусу в Києві розробили ще місяць тому. Якщо інфекція пошириться, то можуть обмежити роботу громадського транспорту.
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Через те, що проведення пробного ЗНО з української мови та літератури припадає на 21 березня, а з усіх інших предметів – на 28 березня, то дату тестування змінили. Неможливо робити прогнози, коли все нормалізується, але між КМД та регіональним центром оцінювання якості освіти є попередня домовленість перенести пробне ЗНО на квітень. Щоб протидіяти поширенню коронавірусу, потрібно обмежити великі скупчення людей, а пробне зовнішнє незалежне оцінювання є нічим іншим, як зібранням великої кількості учнів.
Проводити масові заходи за участі понад 60 осіб заборонено.
Також тимчасово зупинили освітній процес у всіх навчальних закладах, від дошкільних до університетів (дитячі садки, університети, професійно-технічні училища, коледжі тощо), на території Києва. Є імовірність проведення дистанційного проведення уроків.
Спортивні заходи скасовуються теж, проте є можливість провести змагання, але без глядачів.
Робота торгових центрів та кінотеатрів не під забороною, але її рекомендують перепинити до кінця березня. Щодо закладів харчування, кафе, ресторанів, то на них заборона не поширюється, проте є рекомендація – проводити скринінги відвідувачів. У місцях великого скупчення людей чергуватимуть санітарні лікарі, а громадський транспорт двічі на добу обробляють засобами для дезінфекції.
Ще мер зауважив, що усі роботодавці, якщо мають таку можливість, то мають дозволити своїм працівникам виконувати всі їхні обов'язки дистанційно, з дому.
Зауважте, що такий карантин у Києві обов'язковий для всіх установ, а за порушення буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролюватиме це поліція. Не обійдеться й без закриття авіасполучень з деякими країнами та закриття більшої частини КПП на території України.
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