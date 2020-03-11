В Україні ввели карантин на три тижні: що це означає

В Україні поки що зафіксований лише 1 випадок коронавірусу / gettyimages

Народна депутатка від Європейської солідарності Вікторі Сюмар повідомила, що уряд вводить карантин, аби запобігти поширенню коронавірусу. Розповідаємо, які саме обмеження запровадять на усій території України.

За словами Вікторїі Сюмар, в Україні таки ввели загальнонаціональний карантин на три тижні – до 3 квітня. Щоб запобігти поширенню коронавірусу, передбачено:

карантин у навчальних закладів;

заборона масових зібрань понад 200 осіб – це стосується і спортивних заходів (які можуть відбуватися без глядачів), і культурних заходів; заходи державної необхідності скасовувати не будуть;

закриття авіасполучення з деякими країнами.

Сюмар додала, що також буде закрита більша частина контрольно-пропускних пунктів – з 219 залишиться 49. Прем'єр запевнив, що там обладнані місця для карантину. Крім того, Кабмін обіцяє закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в аеропорті Бориспіль.

На додачу, уряд виділив 100 мільйонів гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Також до 1 червня заборонений експорт товарів протиепідеміологічного призначення. Міністр охорони здоров'я додав, що в наявності є 15 мільйонів масок.

Наразі в Україні підтверджений лише один випадок коронавірусу. Хворий інфікувався після поїздки в Італію, зараз він проходить лікування в Чернівцях.

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