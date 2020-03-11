У Києві оголошено карантин: Кличко розповів, які обмеження запровадять

Коронавірусу в Києві немає / gettyimages

Уже з 12 березня у Києві набудуть чинності протиепідемічні заходи та обмеження через ймовірність коронавірусу. За словами мера столиці Віталія Кличка, карантин попередньо діятиме до кінця березня.

У своєму відеозверненні міський голова Віталій Кличко наголосив, що наразі в Києві не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. Однак влада вирішила запровадити протиепідемічні заходи та обмеження, щоб запобігати можливому розповсюдженню захворювання.

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"Превентивні заходи в Києві запроваджуємо з 12 березня. Попередньо – до кінця березня. Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, у дитячих садочках, у мистецьких, спортивних школах та інших", – наголосив Кличко.

Також у місті обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. Натомість у торговельних центрах посилять контроль: там чергуватимуть санітарні лікарі.

Громадський транспорт працюватиме у звичному режимі, його будуть обробляти дезінфекційними засобами.

Мер закликав киян не панікувати, а відповідально ставитися до свого здоров'я, дотримуватись правил гігієни, а при поганому самопочутті одразу звертатись до лікаря.

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