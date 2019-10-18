Уперше в історії дві жінки вийшли у відкритий космос: дивіться відео

Перша в історії жіноча команда вийшла у відкритий космос. Астронавти Крістіна Кук і Джессіка Меїр покинули борт Міжнародної космічної станції, щоб полагодити її енергоблок, який вийшов з ладу.

Їхню місію транслювало у прямому ефірі космічне агентство NASA. Планується, що робота займе 6,5 години.

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Нагадаємо, що NASA планувало провести "жіночий вихід" ще в березні: його доручили Меїр та астронавту Енн Маклейн. Однак агентство скасувало місію, адже на борту МКС залишився лише один скафандр середнього розміру – інший був занадто великий для Маклейн. У результаті Маклейн вийшла в космос з Ніком Хагом, а NASA звинуватили в дискримінації.

На днях NASA представило скафандри для місії на Місяць. Космічне агентство показало два нові скафандри для майбутніх польотів на Місяць, створені вперше за 40 років. Таким чином Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору вкотре підкреслило своє прагнення якомога скоріше повернутися на Місяць. А саме, у 2024 році.

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