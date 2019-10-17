У Нідерландах зібрали урожай на місячному і марсіанському ґрунті

Дослідники з Вагенінгенського університету в Нідерландах засіяли десятьма різними сільськогосподарськими культурами імітаційні зразки ґрунту Марса та Місяця, розроблені у NASA. Так, висадили крес-салат, руколу, томати, редьку, жито, кіноа, цибулю-шніт, шпинат, горох і цибулю-порей.

Аналогічні культури для контролю висадили у звичайний земний ґрунт. Дев'ять з десяти культур (за винятком шпинату) добре росли на модельних ґрунтах і давали їстівні частини.

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Кількість біомаси на імітації марсіанського ґрунту цілком можна порівняти з біомасою, яку дав земний ґрунт. Показники на імітації місячного реголіту були скромнішими, проте вчені визнали їх хорошими.

Варто відзначити, що модельні ґрунти попередньо збагатили органічними добавками, щоб відтворити ґрунт, на якому вже вирощувалися якісь культури.

Результати дослідження неабияк потішили науковців

Дослідження нідерландських учених підтверджує ідею про те, що на Марсі та Місяці буде можливо не тільки вирощувати їжу, щоб годувати майбутніх поселенців, а й отримувати життєздатні насіння з цих культур.

Ми були в захваті, коли побачили, що перші помідори, вирощені на ґрунті Марса, стали червоними. Це означало, що був зроблений наступний крок до стійкої замкнутої сільськогосподарської екосистеми, – коментує результати дослідження провідний автор роботи Вігер Вамелінк.

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