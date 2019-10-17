На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Нідерландах зібрали урожай на місячному і марсіанському ґрунті
-
- 26
Дослідники з Вагенінгенського університету в Нідерландах засіяли десятьма різними сільськогосподарськими культурами імітаційні зразки ґрунту Марса та Місяця, розроблені у NASA. Так, висадили крес-салат, руколу, томати, редьку, жито, кіноа, цибулю-шніт, шпинат, горох і цибулю-порей.
Аналогічні культури для контролю висадили у звичайний земний ґрунт. Дев'ять з десяти культур (за винятком шпинату) добре росли на модельних ґрунтах і давали їстівні частини.
І ще: У мережі показали панораму Марсу: незвичайне фото на 360 градусів
Кількість біомаси на імітації марсіанського ґрунту цілком можна порівняти з біомасою, яку дав земний ґрунт. Показники на імітації місячного реголіту були скромнішими, проте вчені визнали їх хорошими.
Варто відзначити, що модельні ґрунти попередньо збагатили органічними добавками, щоб відтворити ґрунт, на якому вже вирощувалися якісь культури.
Дослідження нідерландських учених підтверджує ідею про те, що на Марсі та Місяці буде можливо не тільки вирощувати їжу, щоб годувати майбутніх поселенців, а й отримувати життєздатні насіння з цих культур.
Ми були в захваті, коли побачили, що перші помідори, вирощені на ґрунті Марса, стали червоними. Це означало, що був зроблений наступний крок до стійкої замкнутої сільськогосподарської екосистеми, – коментує результати дослідження провідний автор роботи Вігер Вамелінк.
Читайте також: NASA представило нові скафандри для місій на Місяць
-
18:42Apple запатентувала "розумний" перстень: в чому його особливість
-
18:23Ролик з одяганням відра на голову підірвав мережу: відео дня
-
18:14Науковці розповіли, як презервативи можуть вплинути на глобальне потепління
-
18:05Гороскоп на 18 жовтня 2019: кого чекає незабутній відпочинок
-
17:55Чотири незручні речі, про які партнер вам розповість, якщо дійсно кохає
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:43Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси
-
17:20Названо найвпливовішу особу Голлівуду: ви здивуєтеся
-
17:12Скільки власників iPhone перейшли на iOS 13: цифра приголомшує
-
16:53Дженніфер Еністон потрапила до Книги рекордів Гіннеса
-
16:43На Чорнобильській АЕС з'явився гігантський мурал: фотофакт
-
16:21Як змінилися актори фільму Таксі: фото тоді і зараз
-
16:13У Нідерландах зібрали урожай на місячному і марсіанському ґрунті
-
15:55Малефісента 2: трейлер і сюжет фільму Чаклунка: Повелителька темряви
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:41Менший за Smart: Toyota запустить в серію новий електрокар
-
15:25Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті
-
15:13Лікарі розповіли, чому категорично не можна спати на животі
-
14:50Kalush ввірвався на українську реп-сцену: дебютний кліп гурту-протеже alyona alyona
-
14:32Глава Meizu показав дизайн нового флагмана компанії
-
14:18Сексуальна Алессандра Амброзіо розбурхала фанів пікантним відео
-
13:56Жан Беленюк зі Слуги народу назвав головну проблему українського спорту
-
13:46У мережі показали панораму Марсу: незвичайне фото на 360 градусів
-
13:28Кардіологи назвали корисні напої для здоров'я серця
-
13:18Відьмак: з'явився новий тизер серіалу з Генрі Кавіллом
-
16:21Як змінилися актори фільму Таксі: фото тоді і зараз
-
14:50Kalush ввірвався на українську реп-сцену: дебютний кліп гурту-протеже alyona alyona
-
12:19Вперед за мрією – 5 книг, потрібних для заробітку
-
09:53Антитіла – Буде син: дивіться новий кліп з архівними відео родини Тополі
-
07:15Погода в Україні 17 жовтня: тумани і тепло
- 16 жовтня
-
22:23Як перегляд порно впливає на чоловічий мозок: цікаве дослідження
-
19:15Як зміцнити імунітет восени: прості та приємні способи
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+)
-
12:15Тест для справжніх босів: Жорстокий деспот чи безтурботний мрійник?
-
08:52Серіал Великі Вуйки 3, 4 серія: дивитись онлайн нову комедію 1+1
-
07:29Погода в Україні 16 жовтня: потепління та попередження для водіїв
- 15 жовтня
-
22:41Науковці розповіли, чому жінкам не варто утримуватися від інтимного життя
-
20:42Чому вас можуть не пустити у літак: несподівані причини
-
17:43Ryanair запустить два нові маршрути в Україну
-
15:00Сієста і сангрія в Іспанії: все, що потрібно знати туристам про відпочинок у Барселоні
-
11:30ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе
-
08:33Україна – Португалія: дивитись відео голів та огляд матчу 14 жовтня 2019
-
07:58Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
- 14 жовтня
-
21:32УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ: дивитись онлайн трансляцію матчу відбору на Євро 2020
-
19:15Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
-
16:11ТОП-5 продуктів, які заряджають енергією на весь день
-
14:00Найкращі пісні 1990-х: рейтинг ТОП 200 хітів
-
12:00ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?
-
10:00Як зміцнити імунітет восени: корисні поради, які вбережуть вас від застуди
-
07:50Погода в Україні на Покрову: прогноз на 14 жовтня