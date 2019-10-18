NASA показало, як виглядає Земля в інфрачервоному кольорі

На зображеннях відображені навіть недоступні людському оку хвилі електромагнітного спектра.

Фахівці з NASA і Геологічної служби США показали, як виглядає Земля в інфрачервоному кольорі. Незвичайні фото з'явилися на сайті Geological Survey.

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Знімки створили за допомогою датчиків, встановлених на супутнику Landsat і безпілотників. Вчені зазначають, що крім звичних ландшафтів Ефіопії, пустелі Сахара, Антарктиди, атол Пальміра в Тихому океані і льодовиків Ісландії, на кадрах є хвилі електромагнітного спектра.

На фантастичних знімках важко розібрати, що ж там зображене насправді. Знімки увійшли в галерею у рамках проєкту Земля як мистецтво, що стартував у 2000-х роках.

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