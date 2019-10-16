NASA представило нові скафандри для місій на Місяць

Космічне агентство NASA продемонструвало два нові скафандри для майбутніх польотів на Місяць, створені вперше за 40 років. Таким чином Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору вкотре підкреслило своє прагнення якомога скоріше повернутися на Місяць. А саме, у 2024 році.

На сцену штаб-квартири управління у Вашингтоні (округ Колумбія) вийшли двоє інженерів NASA у новеньких скафандрах – Крістіна Девіс і Дастін Гоммерт. Присідаючи і похрускуючи космічними костюмами, співробітники управління імітували поведінку в невагомості перед натовпом студентів і репортерів.

І ще: У NASA почали вивчати космічну погоду

Це перші костюми для астронавтів, які управління розробило за минулі 40 років, свідчив Кріс Хансен, менеджер відділу проєктування космічних скафандрів NASA.

Новий одяг значно краще пристосований для роботи астронавтів у екстремальних космічних умовах, ніж попередні моделі. Розробники моделей стверджують, що нові костюми суттєво полегшують ходьбу, згинання та присідання при ходьбі місячною поверхнею.

Костюм з помаранчевої тканини астронавти будуть носити всередині космічного корабля. А більш об'ємний костюм білого кольору стане в пригоді їм для роботи на поверхні Місяця.

Нагадаємо, що в березні астронавти Христина Кох і Енн Макклейн повинні були вперше в історії вийти у відкритий космос виключно жіночим дуетом. Однак вихід скасували саме через те, що у жінок не було належного одягу для цього.

Як повідомляє NASA, наступна спроба виходу жінок-астронавтів у відкритий космос запланована на завтра. Вони повинні встановити нові батареї з зовнішньої сторони космічної станції.

Читайте також: Учені представили проєкт космічного ліфта