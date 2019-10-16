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NASA представило нові скафандри для місій на Місяць

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Скафандр створений уперше за 40 років - фото 1
Скафандр створений уперше за 40 років

Космічне агентство NASA продемонструвало два нові скафандри для майбутніх польотів на Місяць, створені вперше за 40 років. Таким чином Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору вкотре підкреслило своє прагнення якомога скоріше повернутися на Місяць. А саме, у 2024 році.

На сцену штаб-квартири управління у Вашингтоні (округ Колумбія) вийшли двоє інженерів NASA у новеньких скафандрах – Крістіна Девіс і Дастін Гоммерт. Присідаючи і похрускуючи космічними костюмами, співробітники управління імітували поведінку в невагомості перед натовпом студентів і репортерів.

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Це перші костюми для астронавтів, які управління розробило за минулі 40 років, свідчив Кріс Хансен, менеджер відділу проєктування космічних скафандрів NASA.

NASA представило нові скафандри для місій на Місяць - фото 361904

Новий одяг значно краще пристосований для роботи астронавтів у екстремальних космічних умовах, ніж попередні моделі. Розробники моделей стверджують, що нові костюми суттєво полегшують ходьбу, згинання та присідання при ходьбі місячною поверхнею.

Костюм з помаранчевої тканини астронавти будуть носити всередині космічного корабля. А більш об'ємний костюм білого кольору стане в пригоді їм для роботи на поверхні Місяця.

Нагадаємо, що в березні астронавти Христина Кох і Енн Макклейн повинні були вперше в історії вийти у відкритий космос виключно жіночим дуетом. Однак вихід скасували саме через те, що у жінок не було належного одягу для цього.

NASA представило нові скафандри для місій на Місяць - фото 361903

Як повідомляє NASA, наступна спроба виходу жінок-астронавтів у відкритий космос запланована на завтра. Вони повинні встановити нові батареї з зовнішньої сторони космічної станції.

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Джерело: Reuters
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