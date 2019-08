Умільці схрестили мотоцикл і гриль: ось що у них вийшло

У Південній Дакоті пройде щорічний байк-фестиваль, одним з учасників якого стане унікальний Indian Springfield Darkhorse з грилем Traeger Ironwood 885 замість коляски. Власник мотогриля, Тор Дрейк, обіцяє приготувати обід іншим мотоциклістам і нагодувати всіх охочих.

Побудований на основі Indian Springfield Darkhorse мотоцикл відрізняється матово-чорним забарвленням кузова та відсутністю хромованих елементів. Він оснащується двигуном об'ємом 116 кубічних дюймів та фірмовими дисками діаметром 16 і 19 дюймів.

До його кузова прикріплені інструменти для готування, в тому числі лопатка для перевертання м'яса та щипці, а також вбудований індикатор температури. Гриль Traeger Ironwood 885 у свою чергу вбудований у коляску і здатний вмістити 10 цілих курчат або сім реберець. Дрейк обіцяє дати знижку всім учасникам фестивалю, які приїдуть на байці тієї ж марки.

У Indian Springfield є й інша цікава спецверсія під назвою Jack Daniel's. Віскі-байк був створений у майстерні Klock Werks з Південної Дакоти. Він пофарбований у золотисто-коричневий, чорний і сірий кольори, що відсилають до процесу дистиляції продукції компанії Jack Daniel's. Йдеться про те, що віскі проходить очистку через кленове вугілля, після чого потрапляє у свіжозібрані й обпалені дубові бочки. На кожному мотоциклі є срібна табличка з порядковим номером і вигравіруваний напис "bottles and throttles do not mix", що нагадує про відповідальне водіння.

У цьому році віскі-байк був випущений обмеженою серією 177 екземплярів вартістю 36 999 доларів кожен. Для порівняння, ціни на звичайний Springfield стартують з позначки у 21 999 доларів.

