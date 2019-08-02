Розкішний Rolls-Royce Елізабет Тейлор виставлено на торги в США

Виконаний на замовлення спеціально для актриси Елізабет Тейлор кабріолет Rolls-Royce виставлений на торги в Нью-Йорку. Очікується, що, попри початкову вартість лота у 400 тисяч доларів, він буде проданий за 1-2 мільйони доларів. Про це повідомляє прес-служба аукціонного будинку Guernsey's.

Відповідно до опису лота, Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe з відкидним верхом, пофарбований в димчасто-зелений, під колір очей акторки, був доставлений їй і її чоловікові, поп-співаку Едді Фішеру, в грудні 1960 року. Сама Тейлор називала авто "зеленою богинею". Всього таких було випущено близько 20 штук.

І ще: В Іспанії відбулися перші у світі гонки безпілотних електрокарів

Відзначається, що попри те, що автомобіль пропонує своєму майбутньому власнику лише підсилювач керма, склопідйомники з електроприводом і двигуном об'ємом 6,2 л, очікується, що майбутній власник викладе за нього від 1 до 2 мільйонів доларів. Але початкова вартість – лише 400 тисяч.

Також автомобіль один раз потравив у ДТП в Римі, де Тейлор знімалася у фільмі "Клеопатра" і у неї закрутився роман з майбутнім чоловіком Річардом Бертоном, якого згодом часто бачили за кермом авто вже після його повернення в США після закінчення зйомок.\

Читайте також: В Україні вперше почали випускати 20-дюймові шини