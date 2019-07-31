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Старенький Lotus Cortina продали дорожче, ніж коштує гіперкар Lamborghini Huracan
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Седан Lotus Cortina 1965 року пустили з молотка за 243 тисячі євро, що у 10 разів більше за звичайну ціну і дорожче за новий Lamborghini Huracan Evo. Настільки висока вартість пояснюється цікавою історією автомобіля.
Річ у тім, що ця Cortina була спеціально підготовлена Alan Mann Racing для участі в європейській серії Touring Car Championship.
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Автомобіль пілотував відомий британський гонщик Джон Уітмор, який виграв вісім з дев'яти турів у своєму класі. Пізніше Уітмор викупив спорткар і володів ним аж до 1995 року.
У період з 2003 по 2004 рік Cortina реставрували. Зокрема, замінили кузовні панелі та виготовили нові крісла, які в точності повторюють оригінальні. У 2008, 2012 і 2013 роках автомобіль брав участь у гонці по сходженню на пагорб у рамках Фестивалю швидкості в Гудвуді.
Днями під час аукціону Bonhams у Сільверстоуні машина знайшла нового господаря, який заплатив за неї 243 025 євро. Для порівняння, на тих же торгах Lamborghini Gallardo Superleggera 2007 року було продано за 70 071 євро, а Ferrari Testarossa 1991 року з пробігом усього 24 тисячі кілометрів – за 110 112 євро.
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