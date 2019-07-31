Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Старенький Lotus Cortina продали дорожче, ніж коштує гіперкар Lamborghini Huracan

  • 10
Lotus Cortina продали за шалену суму - фото 1
Lotus Cortina продали за шалену суму

Седан Lotus Cortina 1965 року пустили з молотка за 243 тисячі євро, що у 10 разів більше за звичайну ціну і дорожче за новий Lamborghini Huracan Evo. Настільки висока вартість пояснюється цікавою історією автомобіля.

Річ у тім, що ця Cortina була спеціально підготовлена ​​Alan Mann Racing для участі в європейській серії Touring Car Championship.

І ще: В Іспанії відбулися перші у світі гонки безпілотних електрокарів

Автомобіль пілотував відомий британський гонщик Джон Уітмор, який виграв вісім з дев'яти турів у своєму класі. Пізніше Уітмор викупив спорткар і володів ним аж до 1995 року.

У період з 2003 по 2004 рік Cortina реставрували. Зокрема, замінили кузовні панелі та виготовили нові крісла, які в точності повторюють оригінальні. У 2008, 2012 і 2013 роках автомобіль брав участь у гонці по сходженню на пагорб у рамках Фестивалю швидкості в Гудвуді.

Старенький Lotus Cortina продали дорожче, ніж коштує гіперкар Lamborghini Huracan - фото 344814

Старенький Lotus Cortina продали дорожче, ніж коштує гіперкар Lamborghini Huracan - фото 344815

Старенький Lotus Cortina продали дорожче, ніж коштує гіперкар Lamborghini Huracan - фото 344816

Старенький Lotus Cortina продали дорожче, ніж коштує гіперкар Lamborghini Huracan - фото 344817

Старенький Lotus Cortina продали дорожче, ніж коштує гіперкар Lamborghini Huracan - фото 344818

Старенький Lotus Cortina продали дорожче, ніж коштує гіперкар Lamborghini Huracan - фото 344819

Старенький Lotus Cortina продали дорожче, ніж коштує гіперкар Lamborghini Huracan - фото 344820

Старенький Lotus Cortina продали дорожче, ніж коштує гіперкар Lamborghini Huracan - фото 344821

Днями під час аукціону Bonhams у Сільверстоуні машина знайшла нового господаря, який заплатив за неї 243 025 євро. Для порівняння, на тих же торгах Lamborghini Gallardo Superleggera 2007 року було продано за 70 071 євро, а Ferrari Testarossa 1991 року з пробігом усього 24 тисячі кілометрів – за 110 112 євро.

Читайте також: Геніальний лайфхак зі скотчем для тих, хто забув ключі в машині (відео)

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
  • Вчора, 19:32
  • 522
Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
  • Вчора, 17:21
  • 722
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1649029
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології