Медики показали, як правильно знімати захисну маску: пізнавальне відео

Усі уже навкруги знають, що потрібно дотримуватися заходів профілактики коронавірусу, одягаючи медичну маску. Проте не всі достеменно знають, як правильно зняти використані гумові рукавички та маску. Дивіться відео та мотайте на вус.

Під час пандемії коронавірусу COVID-19 медичні працівники записали короткий пізнавальний ролик про те, як правильно знімати використану медичну маску та гумові рукавички. Відео опублікував польський дипломат Яцек Еміль Саріуш-Вольський в Twitter.

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На кадрах відео показано, які зазвичай помилки допускають люди, коли знімають маску або рукавички. Також демонструється правильний спосіб знімання захисту, щоб не інфікувати себе.

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