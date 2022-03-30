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війна

Українські студенти створили сайт, на якому збирають компанії, що фінансують Росію

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Сайт зібрав усі компанії, які підтримують війну Росії проти України - фото 1
Сайт зібрав усі компанії, які підтримують війну Росії проти України

У ці непрості часи надзвичайно важливо припинити співпрацю з Росією. Одні компанії вже давно це зробили, а деякі зволікають або узагалі відмовляються від цього. Тож, щоб не допомагати спонсорувати війну, студенти створили спеціальний сайт.

На ньому можна побачити іноземні компанії, які все ще працюють у Росії. Над сайтом працювали українські студенти зі Стенфордського та Массачусетського університетів.

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Сайт показує, хто припинив співпрацю з Росією, а хто – ні

Веб-сайт з іноземними компаніями, що підтримують Росію, працює двома мовами: англійською й українською. Це дозволяє більшій кількості людей побачити, хто все ще спонсорує військову агресію проти України.

Українські студенти створили сайт, на якому збирають компанії, що фінансують Росію - фото 502180

На ньому компанії поділені на кілька категорій:

  • Відмовили – компанії, які відмовляються вимогам виходу /скорочення діяльності.
  • Відтягують час – компанії, які відкладають майбутні заплановані інвестиції / розробку / маркетинг, продовжуючи значну частку бізнес.
  • Зменшили масштаби – компанії скорочують деякі бізнес-операції, продовжуючи інші.
  • Призупинили роботу – компанії тимчасово згортають діяльність, залишаючи відкритими варіанти повернення.
  • Вийшли з ринку – компанії повністю припиняють бізнес у Росії /виходять з Росії.

На сайті не лише є перелік компаній. Там ще й розказують, що кожен з нас може зробити, щоб припинити їхню діяльність у Росії.

Українські студенти створили сайт, на якому збирають компанії, що фінансують Росію - фото 502179

Над порталом працювали Артем Лаптєв з Массачусетського технологічного інституту. Ідея спала на думку саме йому. А от вебсайтом і дизайном займався Ігор Баракаєв. Над перекладом на українську мову працював Андрій Торочило.

Зручно, що на сайті є пошук. Тож ви можете спокійно ввести назву компанії, чий продукт плануєте купити, щоб знати, чи не підтримує вона часом війну Росії проти України.

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