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Українські студенти створили сайт, на якому збирають компанії, що фінансують Росію
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У ці непрості часи надзвичайно важливо припинити співпрацю з Росією. Одні компанії вже давно це зробили, а деякі зволікають або узагалі відмовляються від цього. Тож, щоб не допомагати спонсорувати війну, студенти створили спеціальний сайт.
На ньому можна побачити іноземні компанії, які все ще працюють у Росії. Над сайтом працювали українські студенти зі Стенфордського та Массачусетського університетів.
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Сайт показує, хто припинив співпрацю з Росією, а хто – ні
Веб-сайт з іноземними компаніями, що підтримують Росію, працює двома мовами: англійською й українською. Це дозволяє більшій кількості людей побачити, хто все ще спонсорує військову агресію проти України.
На ньому компанії поділені на кілька категорій:
- Відмовили – компанії, які відмовляються вимогам виходу /скорочення діяльності.
- Відтягують час – компанії, які відкладають майбутні заплановані інвестиції / розробку / маркетинг, продовжуючи значну частку бізнес.
- Зменшили масштаби – компанії скорочують деякі бізнес-операції, продовжуючи інші.
- Призупинили роботу – компанії тимчасово згортають діяльність, залишаючи відкритими варіанти повернення.
- Вийшли з ринку – компанії повністю припиняють бізнес у Росії /виходять з Росії.
На сайті не лише є перелік компаній. Там ще й розказують, що кожен з нас може зробити, щоб припинити їхню діяльність у Росії.
Над порталом працювали Артем Лаптєв з Массачусетського технологічного інституту. Ідея спала на думку саме йому. А от вебсайтом і дизайном займався Ігор Баракаєв. Над перекладом на українську мову працював Андрій Торочило.
Зручно, що на сайті є пошук. Тож ви можете спокійно ввести назву компанії, чий продукт плануєте купити, щоб знати, чи не підтримує вона часом війну Росії проти України.
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