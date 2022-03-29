Google забороняв вживати слово "війна" у перекладачі російською мовою

Попри засудження війни збоку Росії проти України, компанія Google дотримується риторики Кремля в російськомовному сегменті.

Про це пише The Intercept.

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Багато користувачів Google-перекладача помічали, що з початку російсько-української війни сервіс навідріз відмовлявся перекладати російською слово "війна". Виявляється, на початку березня підрядники Google, які виконували для компанії роботу з перекладу корпоративного контенту та інтерфейсів додатків Google для російського ринку, отримали розсилку від клієнта: негайно перестати називати війну Росії проти України "війною" – натомість використовувати словосполучення "екстраординарні обставини".

На всіх інших ринках Google й надалі заохочує перекладачів називати війну війною.

Водночас представники компанії коментують, що такі дії – заради безпеки місцевих співробітників. Наприклад, щоб компанія видалила з Google Play застосунок "Навальний", до однієї топ-менджерки у РФ завітала ФСБ. Google перестрахувався та переселив її до готелю, під псевдонімом. Але спецслужби РФ її все одно знайшли.

Google забороняв вживати слово "війна" у перекладачі на російську мову

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