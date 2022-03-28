Де знайти роботу під час війни: корисні сервіси для українців

Як українцям шукати роботу під час війни / Nick Morrison on Unsplash

Через вторгнення російських окупантів чимало українців залишились без роботи. Тому зібрали актуальні ресурси, які допоможуть відшукати нове місце праці.

Війна Росії проти України позначилась на рівні безробіття, а багатьом довелось не тільки змінити кваліфікацію, а й покинути рідні домівки та шукати нову роботу у безпечніших областях і за кордоном. Тому у Мінцифри зібрали корисні портали, на яких українці зможуть знайти заробіток.

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Де знайти роботу під час війни:

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