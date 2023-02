Українське видавництво потрапило у шорт-лист найкращих дитячих видавництв світу

Болонський книжковий ярмарок оголосив цьогорічний короткий список найкращих дитячих видавництв з усього світу. Туди вперше ввійшло українське видавництво.

Про це повідомило "Видавництво Старого Лева" на своєму офіційному сайті.

Bologna prize best children’s publishers of the year – це щорічна премія, яка для видавців дитячої літератури з усього світу є найважливішою та найвпливовішою премією у книжковій сфері. Премія покликана сприяти взаємному обміну знаннями та ідеями між різними країнами, територіями та культурами в усьому світі.

Особливо цінним для видавців є той факт, що номінують та визначають переможця інші видавництва, асоціації видавців та установи, які займаються популяризацією читання в кожному з шести регіонів. Тож нагода бути серед п'яти найкращих видавництв Європи – велика честь для "Видавництва Старого Лева", – йдеться у повідомленні.

Поряд з "Видавництвом Старого Лева" до короткого списку потрапили також такі європейські видавництва:

Kite Edizione (Італія)

Pato Logico (Португалія)

Etana Editions (Фінляндія)

Baobab Books (Швейцарія)

Торік переможцем у категорії Europe стало видавництво Liels un mazs, Latvia.

Оголошення переможців відбудеться під час цьогорічного Болонського книжкового ярмарку, що триватиме протягом 6-9 березня.

