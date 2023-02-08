Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Українське видавництво потрапило у шорт-лист найкращих дитячих видавництв світу

  • 30
Видавництво Старого Лева - фото 1
Видавництво Старого Лева / офіційний сайт ВСЛ

Болонський книжковий ярмарок оголосив цьогорічний короткий список найкращих дитячих видавництв з усього світу. Туди вперше ввійшло українське видавництво.

Про це повідомило "Видавництво Старого Лева" на своєму офіційному сайті.

Читайте також: Вийшла друком антологія української поезії "Сонячні кларнети" італійською та французькою

Bologna prize best children’s publishers of the year – це щорічна премія, яка для видавців дитячої літератури з усього світу є найважливішою та найвпливовішою премією у книжковій сфері. Премія покликана сприяти взаємному обміну знаннями та ідеями між різними країнами, територіями та культурами в усьому світі.

Особливо цінним для видавців є той факт, що номінують та визначають переможця інші видавництва, асоціації видавців та установи, які займаються популяризацією читання в кожному з шести регіонів. Тож нагода бути серед п'яти найкращих видавництв Європи – велика честь для "Видавництва Старого Лева", – йдеться у повідомленні.

Поряд з "Видавництвом Старого Лева" до короткого списку потрапили також такі європейські видавництва:

  • Kite Edizione (Італія)
  • Pato Logico (Португалія)
  • Etana Editions (Фінляндія)
  • Baobab Books (Швейцарія)

Торік переможцем у категорії Europe стало видавництво Liels un mazs, Latvia.

Оголошення переможців відбудеться під час цьогорічного Болонського книжкового ярмарку, що триватиме протягом 6-9 березня.

Українське видавництво потрапило у шорт-лист найкращих дитячих видавництв світу - фото 519482

Це цікаво: Відомо, коли планується довгоочікуване відкриття Нотр-Даму

пропозиції партнерів
Новини