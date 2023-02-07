Відомо, коли планується довгоочікуване відкриття Нотр-Даму

Відкриття Собору Паризької Богоматері, який постраждав від сильної пожежі у 2019 році, для відвідувань і проведення релігійних заходів заплановано вже на наступний рік.

Про це повідомляє Радіо Максимум з посиланням на France24.

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Ремонтні роботи, не зважаючи на надзвичайну складність, просуваються швидко – відповідно до графіка.

Армійський генерал Жан-Луї Жоржелен, якого президент Франції раніше зробив відповідальним за відновлення Нотр-Дама, в інтерв'ю газеті "Фігаро" заявив, що "наразі нічого не вказує на те, що мети відкрити собор у 2024 році не буде досягнуто".

У квітні 2019 року в соборі, який вважається одним із символів Парижа, сталася сильна пожежа. Собору завдано значних збитків: обрушилися шпиль будівлі та дах.

Президент Франції Емманюель Макрон ставив завданням завершити реставрацію упродовж п'яти років – до 2024 року, проте архітектори зазначали, що це малоймовірно.

Орієнтовно, сам Нотр-Дам відкриють 8 грудня. А отже, гості Олімпійських ігор у 2024 році в Парижі не зможуть його відвідати.

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