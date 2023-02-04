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Вийшла друком антологія української поезії "Сонячні кларнети" італійською та французькою
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В італійському видавництві "I Quaderni del Bardo" опублікували антологію української поезії "Сонячні кларнети"французькою та італійською мовами.
На обкладинці видання – ілюстрація Інни Казімірової "Звуки світла". Про це повідомили у видавництві "I Quaderni del Bardo".
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До антології увійшли твори понад 50 українських авторів, зокрема Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Володимира Свідзінського, Павла Тичини, Максима Рильського, Андрія Малишка, Дмитра Павличка та багатьох інших відомих майстрів слова.
Упорядник і автор французького перекладу – заступник голови Київської організації Національної спілки письменників України Дмитро Чистяк. Упорядниці й авторки італійського перекладу – поетка Лаура Ґаравалья та вчена-романістка Аннаріта Тавані.
П'ятеро десятків авторів під однією палітуркою дають певне уявлення про сучасні тенденції розвитку української поезії від одного із засновників новітнього красного письменства Тараса Шевченка, через видатного представника модернізму Павла Тичину, який справив визначний вплив на неомодерністську течію шістдесятників, а також через подальші сутнісні пошуки поетів "київської школи" і аж до покоління авторів дві тисячі десятих років", – написав Дмитро Чистяк в передмові до видання.
Ось що сказала упорядниця Лаура Ґаравалья про роботу над виданням:
Майже рік роботи – знак солідарності з народом, який страждає від жахів цієї моторошної війни, а панорамний огляд майже двох століть української поезії – своєрідна реконструкція історії та культури українського народу".
Вартість видання – € 15,60. Купити його можна Амазоні.
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