Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Євробачення Kalush

Українців штрафуватимуть за порушення комендантської години та режиму світломаскування

  • 147
Українців штрафуватимуть за порушення комендантської години та режиму світломаскування - фото 1

У Верховній раді зареєстрували проєкт змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штрафи будуть передбачені за деякі недотримання обмежень на випадок дії воєнного стану.

Так, згідно з новим законопроєктом адміністративна відповідальність передбачена за порушення обмежень щодо реалізації лікарських засобів під час дії воєнного стану – штраф від 1 700 гривень до 5 100 гривень з конфіскацією лікарських засобів та виторгу.

І ще: Укрзалізниця розпочала попередній продаж квитків на 20 діб вперед

Крім цього, за порушення встановлених обмежень щодо продажу алкогольних напоїв під час дії воєнного стану доведеться заплатити від 8 500 до 17 000 гривень.

У зв'язку з тим, що під час воєнного стану по всій країні діє комендантська година, то і за її порушення буде адміністративна відповідальність. Порушників штрафуватимуть на 170 гривень. І окремий штраф за нехтування режимом світломаскування – 340 гривень.

Порушення комендантської години, яка вчинена в межах прикордонної смуги (5 км від державного кордону), – штраф від 1 700 до 3 400 гривень.

Українців штрафуватимуть за порушення комендантської години та режиму світломаскування - фото 505145

Обмеження, що діють під час комендантської години

  • Заборонено перебувати на вулиці у встановлених місцевою владою часових рамках.
  • На території, де введена комендантська година, необхідно мати перепустки та посвідчення, які видає військова комендатура для перебування у певний період доби на вулицях.
  • Пропуски діють лише в межах території, де діє комендантська година.

Які мають повноваження комендантські патрулі

  • затримувати та доставляти правопорушників до відділів Національної поліції України;
  • перевірити документи, що засвідчують особу та з'ясувати, чи може людина перебувати на вулиці у цей час;
  • здійснити огляд речей, транспортного засобу, багажу та вантажів, службових приміщень та житла затриманої особи;
  • вилучати предмети, які є знаряддям, засобом чи предметом правопорушення;
  • у разі потреби та згоди використовувати засоби зв'язку та транспортні засоби, що належать порушникам;
  • застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушників.

Читайте також: Мер Києва Кличко повідомив, скільки людей повернулися у столицю

пропозиції партнерів
Новини