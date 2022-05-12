Українців штрафуватимуть за порушення комендантської години та режиму світломаскування

У Верховній раді зареєстрували проєкт змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штрафи будуть передбачені за деякі недотримання обмежень на випадок дії воєнного стану.

Так, згідно з новим законопроєктом адміністративна відповідальність передбачена за порушення обмежень щодо реалізації лікарських засобів під час дії воєнного стану – штраф від 1 700 гривень до 5 100 гривень з конфіскацією лікарських засобів та виторгу.

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Крім цього, за порушення встановлених обмежень щодо продажу алкогольних напоїв під час дії воєнного стану доведеться заплатити від 8 500 до 17 000 гривень.

У зв'язку з тим, що під час воєнного стану по всій країні діє комендантська година, то і за її порушення буде адміністративна відповідальність. Порушників штрафуватимуть на 170 гривень. І окремий штраф за нехтування режимом світломаскування – 340 гривень.

Порушення комендантської години, яка вчинена в межах прикордонної смуги (5 км від державного кордону), – штраф від 1 700 до 3 400 гривень.

Обмеження, що діють під час комендантської години

Заборонено перебувати на вулиці у встановлених місцевою владою часових рамках.

На території, де введена комендантська година, необхідно мати перепустки та посвідчення, які видає військова комендатура для перебування у певний період доби на вулицях.

Пропуски діють лише в межах території, де діє комендантська година.

Які мають повноваження комендантські патрулі

затримувати та доставляти правопорушників до відділів Національної поліції України;

перевірити документи, що засвідчують особу та з'ясувати, чи може людина перебувати на вулиці у цей час;

здійснити огляд речей, транспортного засобу, багажу та вантажів, службових приміщень та житла затриманої особи;

вилучати предмети, які є знаряддям, засобом чи предметом правопорушення;

у разі потреби та згоди використовувати засоби зв'язку та транспортні засоби, що належать порушникам;

застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушників.

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