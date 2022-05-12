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Укрзалізниця розпочала попередній продаж квитків на 20 діб вперед
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Планувати поїздки Укрзалізницею тепер дещо простіше. Компанія відкрила попередній продаж квитків на потяги.
Як пише пресслужба Укрзалізниці, відсьогодні, 12 травня, для покупки доступні залізничні квитки на наступні 20 діб. Серед запропонованих напрямків є 14 рейсі, які здебільшого прямують на захід.
І ще: Укрзалізниця показала креативні ілюстрації про себе, які створюють українці
На які рейси Укрзалізниці можна завчасно придбати квитки
- №7/8 Київ – Чернівці;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Львів;
- №43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- №91/92 Львів – Київ;
- №97/98 Ковель – Київ;
- №749/750 Київ – Івано-Франківськ;
- №779/780 Суми – Київ;
- №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський;
- №145/146 Львів – Ужгород;
- №769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;
- №757/758 Київ – Могилів-Подільський;
- №789/790 Кропивницький – Київ;
- №791/792 Кременчук – Київ.
Зауважте! Квитки вже доступні на booking.uz.gov.ua, а якщо хочете трохи зекономити, то купуйте їх у чат-боті.
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