Мер Києва Кличко повідомив, скільки людей повернулися у столицю

Під час ефіру телемарафону від 10 травня мер столиці Віталій Кличко розповів, скільки українців повернулися жити у Київ. Кількість стрімко наближається до довоєнної.

Майже дві третини від кількості мешканців Києва довоєнного часу зараз перебувають у столиці України. У кількісному еквіваленті це приблизно 2,5 млн людей.

І ще: Перейменування станцій метро у Києві: українці обрали нові назви

Отримати таку інформацію вдалося за допомогою операторів мобільного зв'язку, які підрахували кількість своїх абонентів, які перебувають зараз у Києві.

"До війни 3,5 млн людей перебували в столиці", – розповів Віталій Кличко.

Станом на 18 квітня у столиці перебували 2 млн 120 тис. людей, за інформацією мера. Ще за три тижні у Київ повернулися 380 000 осіб.

До теми: "Україна. Розп'яття": у Києві відкрили виставку артефактів російсько-української війни