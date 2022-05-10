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Мер Києва Кличко повідомив, скільки людей повернулися у столицю

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Мер Києва Кличко повідомив, скільки людей повернулися у столицю - фото 1

Під час ефіру телемарафону від 10 травня мер столиці Віталій Кличко розповів, скільки українців повернулися жити у Київ. Кількість стрімко наближається до довоєнної.

Майже дві третини від кількості мешканців Києва довоєнного часу зараз перебувають у столиці України. У кількісному еквіваленті це приблизно 2,5 млн людей.

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Отримати таку інформацію вдалося за допомогою операторів мобільного зв'язку, які підрахували кількість своїх абонентів, які перебувають зараз у Києві.

"До війни 3,5 млн людей перебували в столиці", – розповів Віталій Кличко.

Станом на 18 квітня у столиці перебували 2 млн 120 тис. людей, за інформацією мера. Ще за три тижні у Київ повернулися 380 000 осіб.

Мер Києва Кличко повідомив, скільки людей повернулися у столицю - фото 505028

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