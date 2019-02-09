Україна потрапила до ТОП-5 фаворитів Євробачення-2019

Букмекери поділилися своїми думками стосовно фаворитів Євробачення 2019. На їхню думку, першу позицію цілком може посісти представник Росії – Сергій Лазарєв. Нашому ж учаснику букмекери пророкують п'яту сходинку.

Цікавим є й той факт, що низка країн досі не визначилася з учасником цьогорічного пісенного конкурсу. Зокрема, й Україна. Нагадаємо, що сьогодні пройде перший півфінал Національного відбору.

І ще: TAYANNA – Очі: слухайте новий хіт, який міг би перемогти в Нацвідборі

Зазначимо, що раніше Україна входила до Топ-10. Учаснику нашої країни пророкували 8-ме місце. Зараз же букмекери вважають, що представник нашої країни посяде 5-те місце.

Позиції України в очах букмекерів зміцнилися та зросли після того, як стало відомо, що MARUV буде брати участь у Нацвідборі. Воно й не дивно, адже за межами нашої країни виконавиця шалено популярна.

На думку букмекерів, друге місце посяде Швеція, а третє та четверте – Італія та Австралія відповідно. Замикає 10-ку Португалія.

Читайте також: Нацвідбір на Євробачення 2019: учасники і пісні першого півфіналу