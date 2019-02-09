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Україна потрапила до ТОП-5 фаворитів Євробачення-2019

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Букмекери пророкують Україні 5 місце на Євробаченні 2019 - фото 1
Букмекери пророкують Україні 5 місце на Євробаченні 2019

Букмекери поділилися своїми думками стосовно фаворитів Євробачення 2019. На їхню думку, першу позицію цілком може посісти представник Росії – Сергій Лазарєв. Нашому ж учаснику букмекери пророкують п'яту сходинку.

Цікавим є й той факт, що низка країн досі не визначилася з учасником цьогорічного пісенного конкурсу. Зокрема, й Україна. Нагадаємо, що сьогодні пройде перший півфінал Національного відбору.

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Зазначимо, що раніше Україна входила до Топ-10. Учаснику нашої країни пророкували 8-ме місце. Зараз же букмекери вважають, що представник нашої країни посяде 5-те місце.

Україна потрапила до ТОП-5 фаворитів Євробачення-2019 - фото 306527

Позиції України в очах букмекерів зміцнилися та зросли після того, як стало відомо, що MARUV буде брати участь у Нацвідборі. Воно й не дивно, адже за межами нашої країни виконавиця шалено популярна.

Україна потрапила до ТОП-5 фаворитів Євробачення-2019 - фото 306528

На думку букмекерів, друге місце посяде Швеція, а третє та четверте – Італія та Австралія відповідно. Замикає 10-ку Португалія.

Читайте також: Нацвідбір на Євробачення 2019: учасники і пісні першого півфіналу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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