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Нацвідбір на Євробачення 2019: учасники і пісні першого півфіналу
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9 лютого відбудеться перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2019. За право представляти Україну на міжнародному конкурсу боротимуться 8 конкурсантів. Слухайте пісні, з якими виступатимуть учасники першого півфіналу.
У першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2019 оцінювати всіх учасників будуть не тільки глядачі, а й Євген Філатов, Андрій Данилко та Джамала. Знайомтесь з новими обличчями та відомими виконавцями, які поборються за право представляти країну у Тель-Авіві.
І ще: Нацвідбір на Євробачення 2019: коли і де дивитися перший півфінал
Maruv
Найбільшою інтригою та раптовою фавориткою нацвідбору стала Maruv, справжнє ім’я якої Анна Корсун. Дівчина вже далеко не вперше бере участь у вокальних шоу та конкурсах. Цього разу виконавиця хоче підкорювати публіку новим запальним треком Siren Song (Bang!).
Слухати онлайн MARUV – Siren Song на відбір Євробачення 2019:
The Hypnotunez
Вінницькі свінгкор-виконавці вже шостий рік активно працюють над своєю творчістю. До слова, креативна назва доволі просто перекладається, hypno – гіпно та tune – мелодія. Додамо, що хлопці обожнюють міксувати різноманітні жанри, поєднуючи в одне ціле і свінг, і панк-рок, і джаз. На Нацвідбору команда виступатиме з треком Hey.
Слухати онлайн пісню The Hypnotunez – Hey на відбір Євробачення 2019:
LETAY
Рокери Letay, які виникли ще у 2010 під назвою "We Are!!", вже не вперше завітають на Нацвідбір на Євробачення, адже пробували свої сили у 2017 році. Однак тоді хлопцям не надто пощастило. Цьогоріч Letay готові виступити на пісенному конкурсі з україномовною піснею "Мила моя".
Слухати онлайн пісню LETAY – Мила моя на відбір Євробачення 2019:
VERA KEKELIA
Співачка Віра Кекелія, яка раніше виступала у складі гурту "А.Р.М.І.Я", вирішила повернутись до творчості та продемонструвати свій чудовий вокал на велику публіку. Останній рік виконавиця активно працювала над сольною кар'єрою, а її голос можна було почути у 5-му сезоні "Танців з зірками" перед кожним з виступів. На Нацвідборі Кекелія виконає пісню WOW!.
Слухати онлайн пісню VERA KEKELIA – WOW! на відбір Євробачення 2019:
ЦеШо
ЦеШо – справжнісіньке музичне кабаре, яке поєднує в собі музику, театр, а також сміливо висвітлює соціальні теми. Владислав Троїцький – засновник колективу. Зазначимо, що він також стоїть біля витоків гуртів Дахабраха та фрік-кабаре Dakh Daughters. Композиція Hate, з якою ЦеШо вийде на сцену Нацвідбору на Євробачення, піднімає питання соціальних мереж, расової нерівності, а також політики.
Слухати онлайн пісню TseSho – Hate на відбір Євробачення 2019:
YUKO
Колектив YUKO складається з двох музикантів: фольклористки-вокалістки Юлії Юріної, а також саундпродюсера Стаса Корольова. Більшість їхніх композицій написані з використанням автентичних фольклорних текстів. Не можна обійти й стороною той факт, що Юлія намагається співати у манері, яка притаманна регіону походження пісні. Галина гуляла – композиція, з якою YUKO виступить на першому півфіналі, є частиною концептуальної історії про дівчину, яка розкривається в новій платівці колективу.
Слухати онлайн пісню YUKO – GALYNA GULIALA на відбір Євробачення 2019:
Brunettes Shoot Blondes
Інді-рок гурт Brunettes Shoot Blondes – справжні інтернет-зірки, які пробували свої сили у Нацвідборі 2016 року. Цьогоріч вони виступлять з композицією Houston, яка заворожує з перших же нот. Неабиякою родзинкою їхнього виступу стане незвичайне фортепіано, яке поєднує в собі цілих 20 музичних інструментів.
Слухати онлайн пісню Brunettes Shoot Blondes – Houston на відбір Євробачення 2019:
BAHROMA
Колектив BAHROMA заснований у 2009 році. Назва колективу – поєднання прізвища та імені соліста, автора слів і музики – Бахарєва Романа. У Нацвідборі на Євробачення хлопці виконають композицію Назавжди-Навсегда. Сама пісня розповідає історію про кохання без кордонів. Сам соліст зізнається, що писав її протягом усього свого життя.
Слухати онлайн BAHROMA – Назавжди на відбір Євробачення 2019:
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