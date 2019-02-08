TAYANNA – Очі: слухайте новий хіт, який міг би перемогти в Нацвідборі

Довгоочікувана прем'єра від TAYANNA! Зірка представила нову українську пісню "Очі", яка ввійде до її третього альбому. Саме ця композиція мала пролунати на Нацвідборі на Євробачення 2019, і вона мала б усі шанси на перемогу. Слухайте і насолоджуйтеся!

У новому треку ТAYANNA поєднала відразу кілька музичних культур: елементи національної етніки, східні мотиви й складні вокалізи – все це притаманне композиції "Очі" з майбутнього альбому зірки "Фантастична жінка".

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"Ця пісня про мольфарку, яка живе в кожній жінці, справжня магія якої криється в її очах. Чоловіки дуже часто звертають увагу на них, тому мені захотілося розповісти про надприродну жінку, жінку-мольфарку, яка одним поглядом випромінює любов і силу в своїй слабкості", – прокоментувала прем'єру TAYANNA. Зацініть і ви!

Слухати онлайн новинку TAYANNA – Очі:

Саунд-продюсером синглу виступив Віталій Телезин, відомий за своїми роботами над попереднім альбомом співачки "Тримай мене" і хітом-блокбастером "Фантастична жінка".

Текст і слова пісні "ОЧІ"

Ой як я подивлюся на тебе

Бідні будуть сині твої очі

Бо я всю любов, що маю в собі

Дарувать тобі буду щоночі

Бо я всю любов, що маю в собі

Дарувать тобі буду щоночі

Ох, якби ти знав яка я була

Менша за пів світу і без долі

Та коли пішла я до пророчих

Заплели вінок мій о півночі

БРІДЖ

Наче рута червона

жіноча доля моя

Ти запав мені в серце

Тепер я тільки твоя

ПРИСПІВ:

Ой, як я, як я

Як я без тебе жила

Ой, як я, як я

Як я без тебе жила

Ой, як я, як я

Як я без тебе жила

Ой, як я, як я , як я

Як я без тебе жила

Як я без тебе жила

Як я без тебе жила Ооо

Як я без тебе жила

Як я без тебе жила Ооо

Ой, як я подивлюся на тебе

Ніби зоря із самого неба

В день коли в коханні ти зізнався

Бог прислав мені тебе для щастя

БРІДЖ

Наче рута червона

жіноча доля моя

Ти запав мені в серце

Тепер я тільки твоя

ПРИСПІВ (2).

Тетяна Решетняк

Відзначимо, що вже 9 березня в клубі Bel'Etage відбудеться концерт-презентація нового альбому TAYANNA, у якому також візьмуть участь відомі виконавці та музиканти: Alekseev, Kadnay, Laud, гурт Luiku, Марта Адамчук, Vera Kekelia, Руслан Квiнта i Мiша Марвiн.

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