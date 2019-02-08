На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
TAYANNA – Очі: слухайте новий хіт, який міг би перемогти в Нацвідборі
-
- 866
Довгоочікувана прем'єра від TAYANNA! Зірка представила нову українську пісню "Очі", яка ввійде до її третього альбому. Саме ця композиція мала пролунати на Нацвідборі на Євробачення 2019, і вона мала б усі шанси на перемогу. Слухайте і насолоджуйтеся!
У новому треку ТAYANNA поєднала відразу кілька музичних культур: елементи національної етніки, східні мотиви й складні вокалізи – все це притаманне композиції "Очі" з майбутнього альбому зірки "Фантастична жінка".
Це цікаво:Чому TAYANNA покинула Нацвідбір на Євробачення
"Ця пісня про мольфарку, яка живе в кожній жінці, справжня магія якої криється в її очах. Чоловіки дуже часто звертають увагу на них, тому мені захотілося розповісти про надприродну жінку, жінку-мольфарку, яка одним поглядом випромінює любов і силу в своїй слабкості", – прокоментувала прем'єру TAYANNA. Зацініть і ви!
Слухати онлайн новинку TAYANNA – Очі:
Саунд-продюсером синглу виступив Віталій Телезин, відомий за своїми роботами над попереднім альбомом співачки "Тримай мене" і хітом-блокбастером "Фантастична жінка".
Текст і слова пісні "ОЧІ"
Ой як я подивлюся на тебе
Бідні будуть сині твої очі
Бо я всю любов, що маю в собі
Дарувать тобі буду щоночі
Бо я всю любов, що маю в собі
Дарувать тобі буду щоночі
Ох, якби ти знав яка я була
Менша за пів світу і без долі
Та коли пішла я до пророчих
Заплели вінок мій о півночі
БРІДЖ
Наче рута червона
жіноча доля моя
Ти запав мені в серце
Тепер я тільки твоя
ПРИСПІВ:
Ой, як я, як я
Як я без тебе жила
Ой, як я, як я
Як я без тебе жила
Ой, як я, як я
Як я без тебе жила
Ой, як я, як я , як я
Як я без тебе жила
Як я без тебе жила
Як я без тебе жила Ооо
Як я без тебе жила
Як я без тебе жила Ооо
Ой, як я подивлюся на тебе
Ніби зоря із самого неба
В день коли в коханні ти зізнався
Бог прислав мені тебе для щастя
БРІДЖ
Наче рута червона
жіноча доля моя
Ти запав мені в серце
Тепер я тільки твоя
ПРИСПІВ (2).
Відзначимо, що вже 9 березня в клубі Bel'Etage відбудеться концерт-презентація нового альбому TAYANNA, у якому також візьмуть участь відомі виконавці та музиканти: Alekseev, Kadnay, Laud, гурт Luiku, Марта Адамчук, Vera Kekelia, Руслан Квiнта i Мiша Марвiн.
Слухайте також: Нова версія хіта "Холодно" від Христини Соловій
-
22:51Як екрани смартфонів впливають на шкіру та зір
-
22:23Легко вкрасти: в електросамокатах Xiaomi виявили вразливість
-
21:56Тендітна і грізна: популярна модель розповіла, що виводить її з рівноваги
-
21:23Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків
-
20:51На нас заробляють: MIUI 10 буквально кишить рекламою
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
20:22Науковці назвали смаколик, який знижує рівень "поганого" холестерину
-
19:57Дизайн флагмана Xiaomi Mi 9 розсекретили на живих фото
-
19:44MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек
-
19:29Струнка модель прорекламувала одяг plus-size і нарвалася на критику
-
19:13У мережі з'явилося відео з робочим Samsung Galaxy S10 Plus
-
18:55У МАУ розповіли, чому пишуть Kiev, а не Kyiv
-
18:44Більше ніякого порятунку: на Канарах заборонили малювати на піску
-
18:28Потап попередив українців про аферистів, які обманюють від його імені
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:12Хорватська зірка футболу покине Барселону
-
17:59Настя Каменських вразила стильним образом у стилі 90-х
-
17:50Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
-
17:43Три вправи, які позитивно вплинуть на ваше сексуальне життя
-
17:25Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
-
17:11Ford представив смарт-ліжко, яке допоможе спати з комфортом
-
16:56Спортсменка здивувала мережу складним трюком з стільцем
-
16:42Чому не варто зловживати фізичними навантаженнями на вихідних
-
16:27Pornhub випустив несподіваний альбом до Дня Святого Валентина
-
16:12Науковці переконані, що соціальні мережі сприяють подружнім зрадам
-
21:23Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків
-
17:25Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
-
14:11Як вибрати букет квітів, який не зів'яне за один день: поради на Валентина
-
12:135 вагомих причин НЕ купувати флагманські смартфони
-
10:22Всесвітній день радіо: красиві привітання з професійним святом
-
08:15Романтичні сніданки для закоханих: що приготувати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 13 лютого
- 12 лютого
-
23:58Вибираємо подушку для сну: прості поради
-
21:12Скільки платять кур'єрам у різних містах України
-
19:00Подарунки на День Валентина 2019 дівчині чи дружині: найкращі ідеї
-
17:00Як змінилися українські зірки 90-х: фото тоді і зараз
-
15:00Оскар 2019: усе про фільми, які борються за головну статуетку
-
13:26У хіті KAZKA – Плакала знайшли плагіат: порівняння пісень
-
12:39Манчестер Юнайтед – ПСЖ: коли і де дивитися матч Ліги чемпіонів
-
10:3010 найромантичніших напрямків для закоханих
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 12 лютого
- 11 лютого
-
22:15День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
-
19:01Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2019 в одному відео
-
16:24Подарунки на День святого Валентина хлопцю чи чоловіку: найкращі ідеї
-
13:51BAFTA 2019: названо переможців "британського Оскара"
-
12:13Анекдоти про понеділок: веселі жарти, які піднімуть вам настрій
-
10:18Популярна музика: плейлист нових пісень тижня
-
07:05Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 10 лютого
-
23:25Голос країни 9 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
19:19Як правильно вибрати губку для душа і чому їх має бути дві