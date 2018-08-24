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Потужні відео, які доводять могутність української армії

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Військовий парад до Дня Незалежності - фото 1
Військовий парад до Дня Незалежності

Захисники України от уже чотири роки показують, що вони є принаймні одними з найкращих у Європі.

Втім, це ствердження ніким не доведено, адже цілком можливо, що мужні хлопці з ЗСУ взагалі служать у найсильнішій армії на континенті. Їм би спорядження покраще та зброю поточнішу – то взагалі б порятунку ні для кого не було б.

Чоловіки із бойовим досвідом, які діяли за межами можливостей та воювали із потужним ворогом, легко обходять на навчаннях передові загони НАТО. Американці взагалі кажуть, що на дії українських воїнів варто хоча б просто подивитися – уже багато чому навчишся. І це правда.

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Наші танкісти відзначилися своєю безстрашністю, точною стрільбою та вмінню виходити з майже будь-якої ситуації та можуть швидкого відремонтувати зламаного двигуна, тягнути одним танком, який не може стріляти, інший, що не може їхати, та залишати при цьому палаючу техніку ворога за собою.

Значну майстерність демонструють й наші "боги війни". Артилеристів як вогні бояться геть усі росіяни, що зі зброєю у руках приїхали до Донбасу. На рахунку наших воїнів, що служать у цьому роді військ, тисячі знищеної бронетехніки ворога.

Про повітряні сили ЗСУ й взагалі нема чого казати. Хлопці чимало разів демонстрували свою майстерність на полі битви. Зокрема, влучаючи по снайперах російських військ з гармат гвинтокрилів під час першого бою за Донецький аеропорт. При цьому снаряди прямували точно в ціль, навіть не руйнуючи тоді ще майже нову будівлю.

Мабуть, особливу увагу треба приділити десантникам, морським піхотинцям та бійцям піхотних підрозділів, що запам'яталися агресорам як не знаючі страху професіонали. Вони дійсно здатні на все та мужньо виконують найскладніші завдання.

А от про українські сили спецоперацій вже складають легенди. Робота у глибокому тилу ворога, диверсії та протидія ворожим ДРГ - це їхня стихія. При цьому порятунку від них нема нікому.

Олексій Чибісов, спеціально для Радіо МАКСИМУМ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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