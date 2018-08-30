Гроза морів: чому нові українські ракети Нептун справді круті

Днями у конструкторському бюро "Луч" показали видовище відео запуску новітніх крилатих ракет, яким дали круту назву "Нептун". Над цією розробкою "чаклували" провідні фахівці державного київського підприємства, а також працівники Харківського авіаційного заводу та "Мотор Січі".

Про роботу над "Нептуном" стало відомо у 2015 році. Тоді українські спеціалісти показали вигляд прототипу нової протикорабельної крилатої ракети, яка мала б стати головним елементом комплексу. Це сталося на київській виставці "Зброя та безпека-2015".

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Згодом в Укроборонпромі заявили про те, що ракетний комплекс побачить світ у трьох модифікаціях – корабельного, наземного та повітряного базування. У 2016-му стало відомо, що на заводах вже виготовлено перші льотні зразки ракет.

Ті боєприпаси, що продемонстрували нещодавно, ззовні схожі на радянські протикорабельні ракети Х-35. Але ж тактико-технічні характеристики в них зовсім різні. Як і в застарілому варіанті, ракети розміщуються у спеціальних транспортно-пускових контейнерах довжиною у 5 метрів 30 сантиметрів, по 60 сантиметрів заввишки та завширшки. Сама ж ракета "Нептун" сягає довжини із прискорювачем у 5050 міліметрів.

Збити українську ракету майже неможливо

Маршевий двигун МС-400 дозволяє ракеті пролетіти до 300 кілометрів до цілі, що, безумовно, звучить дуже круто! Але ж неймовірно зовсім не це. Точність – ось те, чим можуть пишатися конструктори. Під час випробувань 17 серпня українська крилату ракета поцілила у "яблучко" мішень із відстані сто кілометрів. Тож секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов, який був присутній на випробуваннях, безумовно, залишився задоволеним.

Випробування "Нептуна" визнано успішними. А це означає, що незабаром російським бойовим кораблям та транспортним судам зі складу ударних груп порятунку не буде. Це стосується, принаймні, плаваючих агрегатів водовмістом до п'яти тисяч тонн – саме такі кораблі здатен потопити "Нептун". А перехопити українську ракету майже неможливо, бо ж вона летить на марші на висоті 20-30 метрів, то ж засікти її вкрай важко. Як і збити взагалі.

Що стосується того, на яких видах суден військово-морських сил України встановлять такий ракетний комплекс, то це поки що невідомо. Ясно лише те, що "Нептуни" будуть на катерах проекту "Лань", які саме почали будувати. Влітку на одному з підприємств вже заклали корпус першого такого судна.

Втім, оснастити пусковими установами із ракетами вітчизняні кораблі не буде надскладно.

Олексій Чибісов, спеціально для Радіо МАКСИМУМ

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