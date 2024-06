Україна офіційно братиме участь на Олімпійських іграх у Парижі

Олімпійські ігри 2024 року відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня. З початку повномасштабного вторгнення в Україні допускали можливість бойкоту Ігор.

Україна офіційно братиме участь на наступній Олімпіаді-2024. Відповідна заява з'явилася на сайті Міністерства молоді та спорту України.

Офіційне оголошення про участь України на Олімпійських іграх у Парижі з'явилося після зустрічі, в якій взяли участь очільник Мінмолодіспорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт з журналістами.

Цього разу для України Олімпіада – це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Сам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі, – зазначили під час зустрічі.

Під час неї обговорювалися подробиці участі України на Олімпіаді та було оголошено про участь команди на турнірі. Також там підкреслили "особливе значення" Олімпіади для України, а також продемонстрували гасло збірної на турнірі "The Will to Win" ("Воля до перемоги").

Наші спортсмени – це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку, – сказали на зустрічі.

Крім цього, під час зустрічі було наголошено на наслідках, які зазнав спорт під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну:

З початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 450 українських спортсменів.

Російська армія знищила або пошкодила понад 500 спортивних об’єктів, серед яких 15 баз олімпійської підготовки.

У Мінмолодіспорту та НОК України відзначили важливість продовження боротьби проти допуску російських та білоруських громадян до участі в Олімпійських іграх. Наразі спортсмени з цих країн допущені окремими видами спорту у статусі “нейтральних”.

