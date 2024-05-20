Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Ольга Харлан та жіноча збірна України виборола перемогу на Кубку світу з фехтування

  • 227
Жіноча збірна України виборола перемогу - фото 1
Жіноча збірна України виборола перемогу / НОК України

У болгарському місті Пловдиві на Кубку світу з фехтування українські шаблістки здобули золото у останній змагальний день. Серед них відома фехтувальниця Ольга Харлан.

Шаблістка Ольга Харлан у складі збірної України з фехтування здобула перемогу на Кубку світу. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

До слова: Написаний на серветці: з молотка пустили перший контракт Мессі з "Барселоною"

Українська збірка у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової розпочали виступи перемогою над Алжиром (45:35), після чого у чверть фіналі змусили скласти зброю представниць США (45:38).

У півфіналі Україні протистояла Франція, найсильніша збірна світового рейтингу. Зокрема, за суперниць виступала лідерка особистого заліку Сара Бальцер.

У поєдинку за золото українки здолали команду Іспанії. Виходячи на заключний бій за рахунку 37:40, наша олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вирвала для команди перемогу (45:43).

Жіноча збірна України виборола перемогу - фото 541562
Жіноча збірна України виборола перемогу / FIE

Для українських шаблісток це третя командна медаль Кубка світу в сезоні після срібла в Афінах і бронзи в Сінт-Нікласі й перша перемога з травня 2023 року, коли було здобуто золото в Батумі.

Додамо, що жіноча збірна України з фехтування на шаблях відібралася на Олімпійські ігри-2024, де візьмуть участь 8 збірних у командному турнірі. Перед цим в українок буде ще одне змагання – чемпіонат Європи.

Варто знати: Ще одна перемога: Денис Берінчик здобув перемогу та вакантний титул

Джерело: НОК України
пропозиції партнерів
Новини