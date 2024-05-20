Ольга Харлан та жіноча збірна України виборола перемогу на Кубку світу з фехтування

У болгарському місті Пловдиві на Кубку світу з фехтування українські шаблістки здобули золото у останній змагальний день. Серед них відома фехтувальниця Ольга Харлан.

Шаблістка Ольга Харлан у складі збірної України з фехтування здобула перемогу на Кубку світу. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

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Українська збірка у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової розпочали виступи перемогою над Алжиром (45:35), після чого у чверть фіналі змусили скласти зброю представниць США (45:38).

У півфіналі Україні протистояла Франція, найсильніша збірна світового рейтингу. Зокрема, за суперниць виступала лідерка особистого заліку Сара Бальцер.

У поєдинку за золото українки здолали команду Іспанії. Виходячи на заключний бій за рахунку 37:40, наша олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вирвала для команди перемогу (45:43).

Жіноча збірна України виборола перемогу / FIE

Для українських шаблісток це третя командна медаль Кубка світу в сезоні після срібла в Афінах і бронзи в Сінт-Нікласі й перша перемога з травня 2023 року, коли було здобуто золото в Батумі.

Додамо, що жіноча збірна України з фехтування на шаблях відібралася на Олімпійські ігри-2024, де візьмуть участь 8 збірних у командному турнірі. Перед цим в українок буде ще одне змагання – чемпіонат Європи.

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