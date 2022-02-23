"Україна – моя Батьківщина": Андрій Шевченко закликав усіх українців до єдності

Визнання Володимиром Путіним незалежності бойовиків на Донбасі лише об'єднало українців. Не дарма у мережі його жартома називають тим іще бандерівцем. Свою позицію стосовно того, що зараз відбувається, висловив Андрій Шевченко.

На своєму інстаграмі колишній тренер збірної України закликав земляків до єднання. І ми цілком і повністю підтримуємо його слова.

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"Україна – моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо! Слава Україні!", – написав він у мережі.

Напередодні рішення президента країни-окупанта РФ Володимира Путіна визнати незалежність "Л/ДНР" підняло хвилю обурення не лише серед зірок, а й серед звичайних громадян. У мережі жінки України розпочали потужний антивоєнний флешмоб.

"Якби чоловіки знали, як складно цьому світу даються люди – вони б ніколи не починали війну". Мета флешмобу – змусити замислитися над ціною людського життя та тим, як життя легко втрачається під час воєнних дій.

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