"Якби чоловіки знали...": українські жінки виступили флешмобом проти війни

Рішення президента країни-окупанта РФ Володимира Путіна визнати незалежність "Л/ДНР" підняло хвилю обурення не лише серед зірок, а й серед звичайних громадян. У мережі жінки України розпочали потужний антивоєнний флешмоб.

У соціальних мережах все більше жінок викладають фото з антивоєнним закликом, пише Радіо MAXIMUM.

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"Якби чоловіки знали, як складно цьому світу даються люди – вони б ніколи не починали війну". Мета флешмобу – змусити замислитися над ціною людського життя та тим, як життя легко втрачається під час воєнних дій.

"Ми живемо заради наших дітей та їхнього світлого майбутнього, і можемо віддати життя заради того, щоб це майбутнє настало!Дітям потрібне мирне небо над головою!", – пишуть у мережі.

Дивіться промовисті фото!

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