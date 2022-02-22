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"Якби чоловіки знали...": українські жінки виступили флешмобом проти війни

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Ілона Гвоздьова - фото 1
Ілона Гвоздьова / instagram

Рішення президента країни-окупанта РФ Володимира Путіна визнати незалежність "Л/ДНР" підняло хвилю обурення не лише серед зірок, а й серед звичайних громадян. У мережі жінки України розпочали потужний антивоєнний флешмоб.

У соціальних мережах все більше жінок викладають фото з антивоєнним закликом, пише Радіо MAXIMUM.

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"Якби чоловіки знали, як складно цьому світу даються люди – вони б ніколи не починали війну". Мета флешмобу – змусити замислитися над ціною людського життя та тим, як життя легко втрачається під час воєнних дій.

"Ми живемо заради наших дітей та їхнього світлого майбутнього, і можемо віддати життя заради того, щоб це майбутнє настало!Дітям потрібне мирне небо над головою!", – пишуть у мережі.

Дивіться промовисті фото!

'Якби чоловіки знали...': українські жінки виступили флешмобом проти війни - фото 498243

'Якби чоловіки знали...': українські жінки виступили флешмобом проти війни - фото 498244

'Якби чоловіки знали...': українські жінки виступили флешмобом проти війни - фото 498245

'Якби чоловіки знали...': українські жінки виступили флешмобом проти війни - фото 498246

'Якби чоловіки знали...': українські жінки виступили флешмобом проти війни - фото 498247

'Якби чоловіки знали...': українські жінки виступили флешмобом проти війни - фото 498248

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