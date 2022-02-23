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"Скажіть Путіну, щоб він забрав свої танки": донька героя АТО написала лист Єлизаветі ІІ
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Ви точно бачили цю милу дівчинку. Цього разу 10-річна Саша Матвієнко вирішила звернутися до самої королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. Читайте разом з нами зворушливий лист, від якого очі на мокрому місці.
Лист маленької Саші Матвієнко опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці Кропивницька міська рада. Він надзвичайно сильний і ми усі бажаємо того ж самого, що й наша маленька героїня.
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Лист дівчинки до королеви Великої Британії
Ваша Величносте! Я, Саша Матвієнко, з українського міста Кропивницького. Мені 10 років, 7 з яких я живу без тата. Він був військовим, його вбили на війні на Донбасі. Мені дуже сумно, що ми тепер тільки вдвох із мамою. Зараз Росія знову лякає мою країну великою війною, а війна – це коли гинуть тата і багато, багато мирних людей. Я Вас дуже прошу, скажіть Путіну, щоб він забрав свої танки і своїх солдатів від нашої землі. Я бачила на фото, що у вас маленькі правнуки. Вони щасливі, бо мають тата і маму. Я бажаю Вам миру і бути здоровою. Дуже вірю, що Ви поважна пані – Королева Великої Британії, прочитаєте мого листа і попросите російського Путіна не вбивати українських людей.
У своєму листі дівчинка попросила Єлизавету ІІ вплинути на Путіна
Лист вона написала разом з мамою Іриною. Перекласти послання до Єлизавети ІІ допомогла Сашина репетиторка з англійської мови.
"Ми з донькою подумали, а чим ми можемо допомогти? Наш тато зробив все, що від нього залежало, його з нами немає, але це не означає, що ми маємо сидіти склавши руки у такий важкий для України час. Можливо, ця поважна пані, прочитавши наше послання, перейметься нашим болем й долею України і зробить бодай спробу вплинути на нашого північного сусіда і стримати його агресію", – наголосила мама дівчинки, Ірина Матвієнко.
Лист дівчинці допомагала писати її мама
Нагадаємо, що навесні 2015 року весь світ облетіло фото трирічної Саші. На ньому маленька дівчинка стискає у руці Орден "За мужність". Цю нагороду вона отримала замість свого батька, прикордонника Андрія Матвієнка, котрий рятуючи з-під обстрілу товаришів, отримав смертельне поранення.
Фото трирічної Саші у 2015 році облетіло весь світ
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