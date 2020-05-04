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Учені знайшли нові сліди життя на Марсі

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Учені знайшли нові сліди життя на Марсі - фото 1

У марсіанському метеориті Allan Hills 84001, який знайшли у 1984 році в Антарктиді, виявили стародавні органічні молекули, що містили азот. Це означає, що на ранньому Марсі існувала органіка, занесена метеоритами або ж сформувалася безпосередньо на планеті.

До сих пір в марсіанських метеоритах не намагалися знайти азотисті сполуки. Їх пошук не проводився через технічні складнощі: вважалося, що неможливо досягти необхідної чистоти експерименту, оскільки метеорити неминуче забруднені органікою земного походження. Проте Мізухо Койке з Інституту космосу і астронавтики JAXA і її колеги розробили новий метод аналізу, який дозволив знайти в метеориті азотовмісні сполуки.

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Allan Hills 84001 містить помаранчеві дрібнозернисті утворення карбонатних мінералів, що випали в осад з марсіанських вод приблизно 3,9-4,04 мільярда років тому.

Учені знайшли нові сліди життя на Марсі - фото 401620

Використовуючи срібну двосторонню липку стрічку, вчені витягли кілька зерен таких мінералів розміром близько 50 мікрометрів і опромінили отримані зразки рентгенівськими променями, провівши аналіз методом XANES, який допомагає визначати речовини, вимірюючи енергію, з якою вони поглинають випромінювання.

Щоб виключити забруднення зразків земними речовинами, всі експерименти проводилися в чистій лабораторії. У підсумку в карбонатних зернах дійсно був виявлений азот, що входить до складу органічних молекул. Автори статті вважають, що ці речовини, швидше за все, сформувалися на Марсі, або були занесені на поверхню планети метеоритами.

Якщо органічна матерія в значній кількості і різноманітності сформувалася або була занесена на Марс і збереглася в його приповерхневих шарах протягом геологічних епох, ця матерія мала шанс розвинутися у складніші форми.

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Джерело: nature
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