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У NASA вибрали найкраще фото Землі: воно прекрасне
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У NASA вибрали найкращий знімок Землі. Про це повідомляється на офіційному сайті Обсерваторії Землі NASA.
Конкурс Tournament Earth 2020 провели до 20-річчя Обсерваторії Землі і 50 святкування Дня Землі.
І ще: 50 років після аварія на Аполлоні-13: у мережі з'явилися оцифровані знімки
Найкращий знімок вибрали користувачі мережі.
Зазначається, що були проведені п'ять турів, за час яких проголосували понад 56 тисяч людей. Переможцем стало фото Багамських Островів. У фінальному турі голосування саме цей знімок зібрав 66,2% голосів. Також в космічному агентстві показали інші фото, які беруть участь у конкурсі.
Читайте також: У NASA показали швидкість польоту МКС
Джерело: earthobservatory
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