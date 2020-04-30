У NASA вибрали найкраще фото Землі: воно прекрасне

У NASA вибрали найкращий знімок Землі. Про це повідомляється на офіційному сайті Обсерваторії Землі NASA.

Конкурс Tournament Earth 2020 провели до 20-річчя Обсерваторії Землі і 50 святкування Дня Землі.

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Найкращий знімок вибрали користувачі мережі.

Зазначається, що були проведені п'ять турів, за час яких проголосували понад 56 тисяч людей. Переможцем стало фото Багамських Островів. У фінальному турі голосування саме цей знімок зібрав 66,2% голосів. Також в космічному агентстві показали інші фото, які беруть участь у конкурсі.

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