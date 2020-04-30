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У NASA вибрали найкраще фото Землі: воно прекрасне

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Земля - фото 1
Земля / earthobservatory

У NASA вибрали найкращий знімок Землі. Про це повідомляється на офіційному сайті Обсерваторії Землі NASA.

Конкурс Tournament Earth 2020 провели до 20-річчя Обсерваторії Землі і 50 святкування Дня Землі.

І ще: 50 років після аварія на Аполлоні-13: у мережі з'явилися оцифровані знімки

Найкращий знімок вибрали користувачі мережі.

Зазначається, що були проведені п'ять турів, за час яких проголосували понад 56 тисяч людей. Переможцем стало фото Багамських Островів. У фінальному турі голосування саме цей знімок зібрав 66,2% голосів. Також в космічному агентстві показали інші фото, які беруть участь у конкурсі.

У NASA вибрали найкраще фото Землі: воно прекрасне - фото 401128

У NASA вибрали найкраще фото Землі: воно прекрасне - фото 401129

У NASA вибрали найкраще фото Землі: воно прекрасне - фото 401130

У NASA вибрали найкраще фото Землі: воно прекрасне - фото 401131

У NASA вибрали найкраще фото Землі: воно прекрасне - фото 401132

У NASA вибрали найкраще фото Землі: воно прекрасне - фото 401133

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Джерело: earthobservatory
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