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Фахівці підрахували, скільки метеоритів і пилу щорічно падає на Землю
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Команда британських учених підрахувала, скільки на Землю щорічно падає космічних каменів.
За даними дослідників, за рік з космосу на нашу планету падає понад 16 тисяч кг фрагментів, вага яких окремо становить понад 50 г. У цьому підрахунку до уваги береться вага пилу, яка також постійно осідає на планеті.
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"Переважна більшість об'єктів, що потрапляють на Землю, дуже маленькі. Ми говоримо про об'єкти, чиї фрагменти в сумі складають понад 50 г, коли вони розбиваються об землю. Як правило, спочатку це об'єкти у 50-100 кг. Космічні уламки більшого розміру є дуже рідкісними", – розповів математик з Манчестерського університету Джефф Еватт.
Відзначається, що частота падіння метеоритів на полюсах складає всього 60% від показників на екваторі. Зазначено, що дослідження падіння метеоритів були зосереджені на полюсах також і тому, що саме там було знайдено найбільшу кількість космічних каменів. Контраст чорних об'єктів на білому снігу або льоду, роблять пошуки набагато простіше.
"Ми думаємо, що в цілому близько 40 тисяч тонн позаземних матеріалів випадає на Землю щорічно, але переважна більшість з них перебуває у вигляді крихітних пилових частинок", – підкреслив професор Сара Рассел з Музею природної історії в Лондоні.
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