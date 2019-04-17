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Ой, лишенько: біопластик завдає довкіллю більше шкоди, ніж звичайний

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Експерти розкритикували біопластик - фото 1
Експерти розкритикували біопластик / Kind + Jugend

Засновник компанії Miniwiz і експерт з утилізації Артур Хуанг вважає, що біорозкладаний пластик насправді може бути небезпечнішим для навколишнього середовища, ніж звичайний. Розповідаємо, чому в нього виникло таке припущення.

За словами Хуанга, біопластмаса при компостуванні завдає шкоди природі, окислюючи ґрунт і воду.

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Якщо ми використовуємо біопластик так само, як і звичайну пластмасу, то він так само погано впливає [на навколишнє середовище], якщо не гірше, – упевнений Артур Хуанг.

Найпоширеніший тип біопластику створюється з полімолочної кислоти. Вона створюється з ферментованого крохмалю, який отримують з кукурудзи, картоплі, цукрового очерету або навіть морських водоростей. Хуанг говорить про те, що такий тип пластику насправді не можна вважати біорозкладаним, тому що в нормальних умовах він руйнується так само, як і звичайний. Він піддається тільки компостуванню.

Експерти вважають біопластик не менш шкідливим для довкілля - фото 322059
Експерти вважають біопластик не менш шкідливим для довкілля

Протягом декількох місяців біопластик під впливом мікроорганізмів розкладається на біомасу і газ, підвищуючи при цьому кислотність ґрунту.

Це як скинути багато апельсинового соку в океан або гирло річки, – порівнює процес Хуанг.

Також він вважає, що для екосистеми біопластик значно шкідливіший. Це пояснюється тим, що звичайний пластик не взаємодіє з навколишнім середовищем, а також ніяк на нього не впливає. За словами Хуанга, він, здебільшого, – естетична проблема, натомість біорозкладаний пластик завдає фізичної шкоди ґрунту.

Ще у 2015 році ООН висловила побоювання, що люди будуть менше піклуватися про перероблення, якщо будуть думати, що пластик, який вони використовують, – нешкідливий і безпечний.

Однак точку зору Хуанга поділяють не всі. Архітектор Артур Маму-Мані каже, що низка експериментів з вирощування салату в компості спростувала теорію про те, що компостування підвищує кислотність. Її рівень в ґрунті була у межах норми. Хуанг наполягає на тому, що замість компостування біопластик необхідно переробляти.

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Джерело: Dezeen
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