Учені виявили несподіваний зв'язок між кольором очей і схильністю до алкоголізму

Дослідники з Університету Вермонту виявили зв'язок між кольором очей людини і її схильністю до алкоголізму. Своє незвичне відкриття вчені опублікували у журналі American Journal of Medical Genetics.

Як виявилося, люди з очима світлих кольорів схильні до вищого ризику стати алкоголіками, ніж володарі темних очей.

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"Результати наших досліджень припускають інтригуючу можливість використовувати колір очей пацієнта для діагностування його залежності від алкоголю", – ділиться з читачами автор наукової роботи Арвіс Суловарі.

У дослідженнях брали участь 1263 добровольці. При цьому враховувався їх вік, стать, а також генетика.

Володарі очей світлих відтінків сірого, зеленого і блакитного кольору проявили значно вищу залежність від алкоголю, ніж люди з темним кольором очей.



Колір очей може розповісти про схильність до вживання алкоголю

Як виявилося, гени, які відповідають за колір наших очей, містяться в одній хромосомі з тими генами, які контролюють залежність людини від алкоголю. Ученим всього лише вдалося знайти пряму залежність одного показника від іншого. Попри відкриття, перед дослідниками стоїть ще чимало питань, щодо природи алкоголізму та чинників, що схиляють людину до цієї згубної залежності.

Це далеко не перша спроба пов'язати колір очей з алкоголізмом. Наприклад, у 2000 році дослідження показало, що жінки з темними очима у середньому споживають 4,91 спиртовмісних напої на місяць, натомість блакитноокі жінки випивають за цей же час 5,78 алкогольних напоїв. Дослідження у цій галузі націлені, перш за все, на те, щоб зрозуміти природу залежності та постаратися запобігти її виникненню у людей.

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