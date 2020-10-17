Названі найміцніші алкогольні коктейлі в історії людства

Розповідаємо про найміцніші коктейлі у світі. Навіть не всі бувалі чоловіки здатні пити ці пекельні суміші!

Тітка Роберта

Цей коктейль був створений в 1900 році в штаті Алабама. Він і донині є одним з найміцніших у світі. Щоб приготувати цей напій треба змішати в рівних пропорціях джин (40% об.), горілку (40% об.), бренді (40% об.), ожиновий лікер (40% об.) і абсент (45% об.).

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Сазерак

Класичний алкогольний коктейль на основі коньяку або віскі. Він змішується методом білд. Іншими словами інгредієнти перемішують безпосередньо в келиху без застосування шейкера. Для приготування коктейлю необхідні коньяк або віскі (50 мл), абсент (20 мл), 2 краплі бітера, шматочок цукру, харчовий лід.

Зомбі

Напій складається з фруктових соків, лікерів і різних видів рому. Він був створений наприкінці 1934 року Донном Бічем, власником голлівудського ресторану "Don the Beachcomber". До складу коктейлю входить білий ром (25 мл), золотий ром (20 мл), темний ром (15 мл), абрикосовий лікер (20 мл), цукровий сироп (10 мл), ананасовий сік (50 мл), сік лайма (10 мл).

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