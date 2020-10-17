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Названі найміцніші алкогольні коктейлі в історії людства

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Коктейль - фото 1
Коктейль / liquorista

Розповідаємо про найміцніші коктейлі у світі. Навіть не всі бувалі чоловіки здатні пити ці пекельні суміші!

Тітка Роберта

Цей коктейль був створений в 1900 році в штаті Алабама. Він і донині є одним з найміцніших у світі. Щоб приготувати цей напій треба змішати в рівних пропорціях джин (40% об.), горілку (40% об.), бренді (40% об.), ожиновий лікер (40% об.) і абсент (45% об.).

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Названі найміцніші алкогольні коктейлі в історії людства - фото 430691

Сазерак

Класичний алкогольний коктейль на основі коньяку або віскі. Він змішується методом білд. Іншими словами інгредієнти перемішують безпосередньо в келиху без застосування шейкера. Для приготування коктейлю необхідні коньяк або віскі (50 мл), абсент (20 мл), 2 краплі бітера, шматочок цукру, харчовий лід.

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Зомбі

Напій складається з фруктових соків, лікерів і різних видів рому. Він був створений наприкінці 1934 року Донном Бічем, власником голлівудського ресторану "Don the Beachcomber". До складу коктейлю входить білий ром (25 мл), золотий ром (20 мл), темний ром (15 мл), абрикосовий лікер (20 мл), цукровий сироп (10 мл), ананасовий сік (50 мл), сік лайма (10 мл).

Названі найміцніші алкогольні коктейлі в історії людства - фото 430693

І ще: Найменше зло: названі найкорисніші алкогольні напої

Джерело: unn
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