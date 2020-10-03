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Учені розповіли, чому ви постійно відчуваєте втому з самого ранку
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Здавалося б, день тільки почався, а ви вже почуваєтеся стомленими. Хоча і спали добре, і наче встали з тієї ноги. Втім є низка чинників, які стають причиною вашої ранкової млявості.
Науковці розповіли, що може стати причиною регулярного відчуття втоми з самого ранку. Зверніть увагу на ці пункти, аби раз і назавжди змінити своє життя.
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1. Довгий, але поверхневий і часто переривчастий сон. Через нього ви прокинетеся розбитими та втомленими. Причиною такого сну, як стверджують вчені, є стрес або використання гаджетів у вечірній час.
2. Занадто світле приміщення також впливає на сон. Воно призводить до недостатньо довгого часу в фазах швидкого сну, що, як наслідок, сприяє виснаженню організму.
3. Під час сну організм повинен відпочивати, але якщо йому надходить мала кількість кисню, такого не станеться. Сухе і сперте повітря у спальні лише сильніше виведе вас з рівноваги.
У спальні має бути достатньо повітря та не надто душно
4. Алкоголь перед сном призведе організм до розслаблення, але це не означає, що ви добре виспитеся. Адже тоді ви швидше перейдете з глибокої фази сну у швидку, а вона не дає відчуття повноцінного розслаблення.
5. Якщо ви їсте занадто багато солодощів та інших продукти, що містять велику кількість вуглеводів, не дивуйтеся, що вам погано спиться. Адже це сприяє підвищенню цукру в крові та виділенню адреналіну. Тому стає складно заснути.
Слідкуйте за своїм здоров'ям і ви будете забезпечені гарним настроєм і бадьорістю на весь день!
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