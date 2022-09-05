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Учені розповіли, як знизити рівень цукру в крові за лічені хвилини

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Учені розповіли, як знизити рівень цукру в крові за лічені хвилини - фото 1

Кілька хвилин фізичної активності після прийому їжі допоможу знизити рівень цукру в крові. У цьому переконана команда ірландських дослідників з Університету Лімерік.

Проаналізувавши дані семи досліджень, науковці з'ясували, що короткі прогулянки допомагають контролювати рівень глюкози у крові. Достатньо неспішно погуляти лише впродовж двох хвилин, пише CNN.

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Ходьба знижує рівень глюкози після їди на 17,01%. Водночас навіть просте прийняття вертикального положення після тривалого сидіння зменшувало кількість цукру на 9,51%, – заявив автор дослідження Ейдан Баффі.

Важливо й те, що повільна прогулянка знижувала рівень глюкози поступово, тобто люди не відчували дискомфорту.

Учені розповіли, як знизити рівень цукру в крові за лічені хвилини - фото 512566

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