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Як забезпечити організм вітаміном D восени: поради медиків
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Восени погода вже не така сонячна та тепла, тож виникає доволі логічне питання: як отримати вдосталь вітаміну D? Про це розповіли експерти з МОЗ.
Дефіцит вітаміну D призводить до порушення процесів сну та обміну речовин, а також може викликати погіршення психологічного здоров'я та імунної системи. Тому на офіційній сторінці Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, як і скільки вітаміну D потрібно отримувати регулярно.
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Ні для кого не таємниця, що синтез вітаміну D відбувається під дією сонячного випромінювання, але восени та взимку цей спосіб не надто актуальний. До того ж пряме сонячне проміння та любов до засмаги негативно впливає на шкіру та може підвищувати ризики раку шкіри. Тому перебування на вулиці варто урівноважувати і з харчуванням.
Продукти з вмістом вітаміну D:
- Жирна морська риба (лосось, сардини, оселедець, скумбрія)
- Червоне м’ясо
- Яловича печінка
- Яєчні жовтки
- Молочні продукти (вершкове масло, твердий сир, домашній сир тощо)
Зазвичай, регулярне вживання цих продуктів та навіть 10-15 хвилин перебування на вулиці влітку чи навесні (взимку потрібно більше часу) вистачає для отримання необхідної кількості вітаміну D.
Яка добова норма вітаміну D?
Варто почати з того, що для різного віку вона інша. Персональна варто визначати за допомогою лікаря, який направить здати аналізи та розшифрує ваш рівень дефіциту. Також саме медики і призначають подальші зміни у раціоні та дієтичні добавки.
Кому варто проходити тестування на рівень вітаміну D в крові:
- Людям із зайвою вагою (з високим індексом маси тіла),
- Людям з незбалансованим та нераціональним харчуванням,
- Людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту та неврологічними розладами,
- Людям літнього віку, особливо, якщо вони рідко виходять із дому.
Тим, хто не входить до переліку, рутинна перевірка на рівень вітаміну D не потрібна, оскільки збалансоване й раціональне харчування – ефективна профілактика дефіциту вітаміну D.
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