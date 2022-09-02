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Як забезпечити організм вітаміном D восени: поради медиків

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Як отримати вітамін D восени - фото 1
Як отримати вітамін D восени

Восени погода вже не така сонячна та тепла, тож виникає доволі логічне питання: як отримати вдосталь вітаміну D? Про це розповіли експерти з МОЗ.

Дефіцит вітаміну D призводить до порушення процесів сну та обміну речовин, а також може викликати погіршення психологічного здоров'я та імунної системи. Тому на офіційній сторінці Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, як і скільки вітаміну D потрібно отримувати регулярно.

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Ні для кого не таємниця, що синтез вітаміну D відбувається під дією сонячного випромінювання, але восени та взимку цей спосіб не надто актуальний. До того ж пряме сонячне проміння та любов до засмаги негативно впливає на шкіру та може підвищувати ризики раку шкіри. Тому перебування на вулиці варто урівноважувати і з харчуванням.

Правильне харчування є основою здоров'я - фото 477833
Правильне харчування є основою здоров'я

Продукти з вмістом вітаміну D:

  • Жирна морська риба (лосось, сардини, оселедець, скумбрія)
  • Червоне м’ясо
  • Яловича печінка
  • Яєчні жовтки
  • Молочні продукти (вершкове масло, твердий сир, домашній сир тощо)

Зазвичай, регулярне вживання цих продуктів та навіть 10-15 хвилин перебування на вулиці влітку чи навесні (взимку потрібно більше часу) вистачає для отримання необхідної кількості вітаміну D.

Яка добова норма вітаміну D?

Варто почати з того, що для різного віку вона інша. Персональна варто визначати за допомогою лікаря, який направить здати аналізи та розшифрує ваш рівень дефіциту. Також саме медики і призначають подальші зміни у раціоні та дієтичні добавки.

Навіть нетривала прогулянка допомагає отримати вітамін D - фото 477832
Навіть нетривала прогулянка допомагає отримати вітамін D

Кому варто проходити тестування на рівень вітаміну D в крові:

  • Людям із зайвою вагою (з високим індексом маси тіла),
  • Людям з незбалансованим та нераціональним харчуванням,
  • Людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту та неврологічними розладами,
  • Людям літнього віку, особливо, якщо вони рідко виходять із дому.

Тим, хто не входить до переліку, рутинна перевірка на рівень вітаміну D не потрібна, оскільки збалансоване й раціональне харчування – ефективна профілактика дефіциту вітаміну D.

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