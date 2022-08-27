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Антидепресанти і гормон щастя: учені вразили відкриттям про депресію
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Чимало років науковці вважали, що депресія виникає через низький рівень серотоніну, який у народі називають гормоном щастя. На цьому базувались і методи лікування цього захворювання, але тепер все може змінитись.
За останні 10 років лише у Великобританії кількість рецептів на антидепресанти зросла майже удвічі. Адже такі препарати вважались одним із найдієвіших варіантів лікування депресії, який працює у комплексі з терапією. Однак недавнє дослідження науковців може кардинально змінити ситуацію для тих, хто зіткнувся з депресією, пише The Mirror.
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Раніше від 85% до 90% людей вважали, що депресія викликана низьким рівнем серотоніну або хімічним дисбалансом. Тому на допомогу і приходили антидепресанти, які сприяють збільшенню того ж гормону щастя. Зараз же ефективність таких препаратів ставиться під сумнів з додатковими побоюваннями щодо можливих шкідливих побічних ефектів. Науковці виявили, що ліки не здатні впоратись з суттю проблеми, про що експерти підозрювали роками.
Завжди важко довести щось негативне, але, думаю, ми можемо з упевненістю сказати, що після величезної кількості досліджень за останні кілька десятиліть нема переконливих доказів, що депресія виникає через рівень серотоніну, – наголошує професор психіатрії Джоана Монкріфф, яка очолювала дослідження.
Вона додає, що популярність теорії "хімічного дисбалансу" депресії збіглась з величезним зростанням використання антидепресантів.
Рецепти на антидепресанти різко зросли з 1990-х: кожному шостому дорослому британцю та 2% підліткам зараз призначають такі препарати упродовж певного року, – зауважує Монкріфф.
Однією з причин, чому історія хімічного дисбалансу при депресії стала такою популярною є те, що її поширювали фармацевтичні компанії, продаючи нові антидепресанти. І це приносило чималі прибутки всій промисловості.
Нове дослідження також показало, що симптом скасування антидепресантів може бути ще поширенішим, серйознішим та тривалішим, ніж вважалось раніше. Відомо, що багато пацієнтів страждають від психічних та фізичних симптомів після прощання з препаратами, і це може тривати місяцями та навіть роками.
Хоча антидепресанти відіграють важливу роль для деяких пацієнтів, ставлення "таблетка від кожної хвороби" може означати, що деякі люди прийматимуть ліки, які їм насправді непотрібні. І коти платників податків витрачатимуться на рецепти, яких можна уникнути, – заявляють у Національній службі охорони здоров'я Великобританії.
Також в країні планують створити альтернативи лікам, приміром, збільшити кількість соцпрацівників, які допомагатимуть людям з тривожністю та депресією, покладаючись на їхній стан, а також запускають доволі амбітну програму розмовної терапії. Сподіваємось, що подібна практика буде поширюватись і по всьому світу.
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