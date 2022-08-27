Антидепресанти і гормон щастя: учені вразили відкриттям про депресію

Чимало років науковці вважали, що депресія виникає через низький рівень серотоніну, який у народі називають гормоном щастя. На цьому базувались і методи лікування цього захворювання, але тепер все може змінитись.

За останні 10 років лише у Великобританії кількість рецептів на антидепресанти зросла майже удвічі. Адже такі препарати вважались одним із найдієвіших варіантів лікування депресії, який працює у комплексі з терапією. Однак недавнє дослідження науковців може кардинально змінити ситуацію для тих, хто зіткнувся з депресією, пише The Mirror.

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Раніше від 85% до 90% людей вважали, що депресія викликана низьким рівнем серотоніну або хімічним дисбалансом. Тому на допомогу і приходили антидепресанти, які сприяють збільшенню того ж гормону щастя. Зараз же ефективність таких препаратів ставиться під сумнів з додатковими побоюваннями щодо можливих шкідливих побічних ефектів. Науковці виявили, що ліки не здатні впоратись з суттю проблеми, про що експерти підозрювали роками.

Завжди важко довести щось негативне, але, думаю, ми можемо з упевненістю сказати, що після величезної кількості досліджень за останні кілька десятиліть нема переконливих доказів, що депресія виникає через рівень серотоніну, – наголошує професор психіатрії Джоана Монкріфф, яка очолювала дослідження.

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Вона додає, що популярність теорії "хімічного дисбалансу" депресії збіглась з величезним зростанням використання антидепресантів.

Рецепти на антидепресанти різко зросли з 1990-х: кожному шостому дорослому британцю та 2% підліткам зараз призначають такі препарати упродовж певного року, – зауважує Монкріфф.

Однією з причин, чому історія хімічного дисбалансу при депресії стала такою популярною є те, що її поширювали фармацевтичні компанії, продаючи нові антидепресанти. І це приносило чималі прибутки всій промисловості.

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Нове дослідження також показало, що симптом скасування антидепресантів може бути ще поширенішим, серйознішим та тривалішим, ніж вважалось раніше. Відомо, що багато пацієнтів страждають від психічних та фізичних симптомів після прощання з препаратами, і це може тривати місяцями та навіть роками.

Хоча антидепресанти відіграють важливу роль для деяких пацієнтів, ставлення "таблетка від кожної хвороби" може означати, що деякі люди прийматимуть ліки, які їм насправді непотрібні. І коти платників податків витрачатимуться на рецепти, яких можна уникнути, – заявляють у Національній службі охорони здоров'я Великобританії.

Також в країні планують створити альтернативи лікам, приміром, збільшити кількість соцпрацівників, які допомагатимуть людям з тривожністю та депресією, покладаючись на їхній стан, а також запускають доволі амбітну програму розмовної терапії. Сподіваємось, що подібна практика буде поширюватись і по всьому світу.

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